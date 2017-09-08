白色恐怖時期不義遺址全臺巡迴展 9/8臺中展區正式開跑

由文化部指導，國家人權博物館籌備處主辦的「七一五解嚴30週年」系列活動，特別籌劃了「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址全臺巡迴展」，串聯綠島人權文化園區及基隆、桃園、臺中、臺南、高雄、澎湖等6個縣市，於2017年9月8日在臺中市政府惠中樓一樓中庭舉行臺中場開幕式。臺灣地區政治受難者關懷協會蔡寬裕榮譽理事長、政治受難者蔡焜霖前輩、李舜治前輩、簡中生前輩等政治受難者及家屬、臺中市林依瑩副市長、臺中市新文化協會郭永芳理事長、臺中市二二八關懷協會林耀呈理事長、二二八事件紀念基金會邱阿權董事、國家人權博物館籌備處陳俊宏主任等出席本次記者會。

「臺灣監獄島」的展出命名取自於政治受難者柯旗化先生回憶錄的書名。在白色恐怖時期，臺灣實則為一個大監獄，國家以各種強硬的手段，讓全國人民被禁錮於恐懼中，人民在其中沒有自由，如同活在惡夢的牢籠中。本次巡迴展內容根據2014至2015年《臺灣白色恐怖時期相關史蹟點調查》的研究成果進行規劃，現已清查出全臺45處不義遺址，是白色恐怖時期傷害人權的種種「不義作為」所發生的歷史現場。本次巡迴展希望能夠以這些不義遺址為「經」，歷史紀錄為「緯」，標示出過去曾被遺忘的公眾歷史記憶。

人權館籌備處陳主任表示：今年，是臺灣邁入解嚴的第30年。本次選擇臺中市作為不義遺址巡迴展的展出城市之一，有其重要的代表意義。自2015年起，臺中市政府文化局與國家人權博物館籌備處合作，蒐集及出版臺中當地受難者口述歷史的訪談與研究，致力於推廣當地的白色恐怖歷史紀錄與人權教育推廣。這次巡迴展移師至臺中，也特別在展出內容中，挑選臺中當地五位白色恐怖政治受難者的生命故事，包括作家楊逵、張常美女士、蔡鐵城先生、蔡焜霖先生及蔡寬裕先生。讓參觀者可以透過他們的故事，探尋逮捕、偵訊、刑求逼供、軍法起訴、審判、判決、監禁或槍決的空間，瞭解臺灣白色恐怖時期政治案件之處置流程。

政治受難者蔡寬裕前輩肯定本次特展，並表示：世界上最大自由就是沒有恐懼，然而在白色恐怖時期，整個社會大眾都感受到被壓迫的恐懼，許多受難者遭到槍決、隔離和恐嚇。如今我們可以擁有自由、民主及人權的社會，是非常不容易的，也希望年輕的一代可以透過本次展覽，認識過去的歷史傷痛，並珍惜猶如陽光、空氣、水一樣重要的人權社會。

政治受難者蔡焜霖前輩則表示：就讀高二時因為參加學校讀書會而被逮捕，輾轉被移送至臺北保安司令部、軍法處、新店看守所等處，1950年代白色恐怖風聲鶴唳之時，被警總刑求並強迫畫押自白書，原本告訴他3天就可以離開，但最後卻被處予十年判決，被移送至綠島新生訓導處，當時蔡前輩才剛滿二十歲。蔡前輩希望：黑暗的歷史雖已過去，我們仍要考掘出歷史的真相，讓年輕人知道自由得之不易，珍惜現在的民主社會。

臺中市林依瑩副市長非常肯定本次展覽，並分享其父親因遭受冤屈的司法官司，讓全家人到現在都留有恐懼和傷痛的記憶；而白色恐怖時期前輩們遭受的傷害，更是讓人無法想像，期望透過本次與人權館籌備處合辦的不義遺址特展，還原歷史場址，讓更多人認識白色恐怖歷史，讓年輕一代知道民主自由的重要，也讓臺灣的民主社會更加成熟。

本次巡迴展也因應展區不同，設計七款紀念章，不同展出縣市有各自的代表章，包含「解嚴三十週年」、「不義遺址」、「轉型正義」、「邁向亞洲最自由民主國度」、「臺灣監獄島」、「白色恐怖」、「還原歷史，從中反省」等七個主題設計紀念章。鼓勵民眾可以跨區域參加不義遺址巡迴展，建立專屬於自己的人權蹤跡。

當天下午，還有「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址全臺巡迴展」系列專題講座(於臺中文化創意園區求是書院演講廳舉辦)，特別邀請到國立東華大學華文系副教授，同時也是作家楊逵的孫女，楊翠女士擔任講師，分享「從二二八到和平宣言－－楊逵在臺中的幾個關鍵地點」。

除不義遺址巡迴展外，臺中市政府惠中樓1樓大廳也同步展出「轉型正義」書展，期藉由展出相關主題圖書，完整呈現臺灣歷年來重大歷史事件的研究、出版之成果，引領民眾透過圖書，穿越歷史的長廊，認識我國人權歷史演進的軌跡，並促進當代與這段歷史的對話。