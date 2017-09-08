〈時評〉不要盲目造神了！

施政滿意度在六都本來敬陪末座的台北柯文哲市長，一場讓人如醉如痴的世大運下來，新出爐的民調竟然輕而易舉地破七成，甚至於，連呼籲「選總統」的聲音都出現了。民意，果然是如流水！

只是，此其中，隱隱約約讓人聞到令人不安的盲目造神氣息！

或許，真的是「批評，使好人更好、壞人更壞」，但是，對政治人物的無情，是一個偉大城市的象徵，抛開個人好惡立場、純粹就事論事，不要惡意挑剔，也不要濫情理盲，應該不難吧？仔細想想，冷靜想想，理性想想…

台灣勇奪遠遠超乎預期及想像的26金、34銀、30銅，在參賽的134國中排名高居第三，這是千真萬確的事實！同樣千真萬確的事實是，其中沒有任何一塊金牌、銀牌或銅牌是柯市長靠個人本事拿到的，柯市長也不是任何獎牌得主背後的教練、陪訓員、防護員或經年累月默默相挺的家屬，講白一點，偌多的獎牌，干柯市長底事？

是的，郭婞淳挺舉破世界紀錄，柯市長有助一臂之力，幫忙舉142公斤中的任何一公斤嗎？鄭兆村擲標槍成績破亞運紀錄，所使用的那支標槍是柯市長自掏腰包購贈的？是台北市府幫忙準備的？還是日本標槍參賽選手借用的？世界羽球天后戴資穎，放棄更高額比賽獎金及最高12000積分、300萬國光獎金的世錦賽，寧打由倍受屈辱矮化的「Chinese Taipei」主辦的世大運，背後的動力是受柯市長「兩岸一家親」的偉大精神感召，還是世大運順利奪冠後說的「讓世界看見台灣，是一件很美好的事情」，「身為台灣人，支持這個比賽，和大家努力、奮鬥，留下來是對的」？

一言以蔽之，作為世大運主辦單位的頭頭，柯市長的世大運成績單，應該要由行政業務表現的優劣加以評分，而非由我國參賽選手獎牌多寡定奪。

從參賽者的角度看：賽程與比賽場地的品質，有沒有瑕疵？選手村食宿與交通的安排，有沒有讓人賓至如歸？觀眾秩序的維護，有沒有干擾或影響比賽的順利進行？裁判的公正及抗議的裁量，有沒有讓人心服口服？這些是所有參賽選手和隨團隊職員關心的。

從主辦者的角度看：花國家200億，有沒有讓世界更看見台灣，進而行銷台灣？反年改團體在開幕式的大暴行，妨礙參賽選手的順利進場，柯市長及其行政團隊有沒有無可推卸的責任？事先有沒有比賽場地碰到風雨（甚至於颱風）或大太陽罩頂時的應變之道？網球場有沒有讓選手們熱到昏頭？誰該負責？這些，才是2300萬國人給柯市長打分數的考量項目吧？

至於把選手們長期集汗水與淚水換來的獎牌光彩，分潤轉稼到功勞簿上八字都沒一撇的柯市長身上，這樣的盲目造神，可以省省了！那會寵壞柯市長，也會糢糊掉隱藏在獎牌背後由汗水與淚水形塑的運動員精神！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）