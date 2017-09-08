桃園大溪威斯汀 嶄新遊樂設施登場 搶攻秋季旅遊市場

桃園-2017年 9月5日-萬豪集團在台首間直接管理國際級度假酒店-桃園大溪笠復威斯汀今上午正式發表館內全新模擬F1方程式賽事精心打造的Go Go Car遊戲車及Go Golf親子戶外高球果嶺，為期六個多月的施工籌劃，專為3-7歲孩童量身打造的遊樂設施，於9月7日登場！

甫於今年六月帶領酒店邁向一週年，桃園大溪笠復威斯汀總經理陳孝慈表示，萬豪國際致力於改善社區，美化眾人生存的家園，服務精神亦是集團主要的核心價值之一。此次「Golf For Love」慈善活動是為深耕桃園釋出關懷活動的第一步，身為萬豪酒店集團在台灣首間國際度假酒店， 我們更肩負著實踐公益的責任，未來也將持續帶領大溪威斯汀全體員工響應企業社會責任，於每個月發起別具意義的慈善活動，致力為社會努力創造公益的使命與承諾。

延續暑期住房熱潮，即日起至12月30日，大溪威斯汀推出「秋‧饗樂」假期專案，入住全台唯一國際級度假酒店，豪華客房平日 (週日至週四)每晚NT$7,800起、假日(週五、周六及例假日)NT$9,800起 (以上價格含10%服務費及5%政府稅，各房型加價依公告價格為準)，含600元飯店金、翌日知味西餐廳雙人自助早餐及晚餐、Heavenly SPA療程8折、免費客房Mini bar、桃園高鐵站定時定點免費來回接駁。每晚七點半至九點Happy Hour時段，還能在峇里島風格池畔，暢享精選特調、感受DJ 現場樂音放送的搖滾熱力，是您今年秋季不容錯過的渡假首選。