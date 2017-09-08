郭文貴申請美政治庇護　川普政府頭痛政治難題

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）因為爆料中國共產黨內鬥而被中國政府以國際刑警組織名義通緝的企業家郭文貴，在今(8)日正式向美國政府申請了政治庇護，不過是否批准這個申請，對川普政府而言，這是一個非常大的政治難題。

中國政府在8月時指出，郭文貴面臨包括行賄、綁架、詐欺、洗錢和強暴等高達19條指控，只是郭一條都不認，他自從今年年初開始爆料中國高官政爭、貪腐的細節後，中國政府就以指控不實為由，對他進行通緝，還要求國際刑警組織對其發佈最高等級的「紅色通緝令」，並利用官媒與其隔海論戰。

郭的律師Thomas Ragland指出，現階段的重點，應該是讓美方相信郭文貴之所以避居美國，不是為了躲避審判(Prosecution)，而是為了避免政治迫害(Persecution)，中國政府當然也清楚，現在一系列針對郭文貴的罪名，就是為了要動搖美方的立場，讓他們拒絕提供政治庇護。

政治庇護申請的審查一般大概會花2年以上的時間，在這段期間郭都可以持續待在美國境內，加上中、美之間並沒有簽署引渡協議，面對將在10月到期的普通簽證，郭在這段審查時間內，可以說是非常安全的。

郭文貴宣稱，他之所以選擇曝光這些「貪腐領導」，是為了端正中國政壇的風氣，爆料的等級甚至上達天聽，直指習近平的盟友、中國共產黨中央紀律檢查委員會書記王岐山，並明確指出共產黨的高層正經歷大動作的政治鬥爭，這些都讓中國政府無法再坐視不管，必須做出反應。

根據郭釋出的消息，他還有多本他國護照，這代表著他可以隨時離開美國前往他國避難，只是他懷疑其他國家可能無法扛住中國政府的壓力，選擇將他交出去，所以暫時留在最有可能保住他的美國。

然而，面對北韓議題，美國非常需要中國支持，而郭文貴明顯是一個不定時炸彈，一旦引爆絕對會動搖中美之間的關係，因此美國政府在處理的時候仍然非常審慎小心，截至截稿為止，並沒有針對郭申請政治庇護一事作出評論。