台北花園大酒店 日本料理超值鍋物 新系列菜單霸氣登場

台灣人愛吃鍋物，不分季節！台北花園大酒店Hanazono日本料理火鍋料理自推出以來，深獲消費者喜愛，在雅緻的日式空間中，品味著主廚團隊精心熬煮融合日式主軸的美味湯底，搭配時令海鮮及嚴選肉品，食材自然原味引領出鮮活飲食新哲學，以最高的品質與規格，給予顧客看得見的健康食材與美味，塑造食尚新風貌。

台北花園大酒店Hanazono日本料理極品鍋物今年精心規劃，推出多款超值套餐，套餐NT$880+10%起，盡享主廚創意開味菜、季節蔬菜盤、美味湯底三選一(可續)、主食三選一(可續)、精緻主菜、日式雜炊、特製甜點、季節鮮時果，主菜囊括頂級美國頂级肋眼、伊比利豬五花、香草梅花豬、風城玉米雞、綜合海鮮拼盤…等新鮮高檔食材。

湯底方面：「養生豆乳」，品嚐著傳統柴魚高湯融入濃郁豆香涮進美國頂級肋眼牛肉的難忘滋味；試試蘋果、冬菇、胡蘿蔔…等蔬菜精華熬成的「蔬菜元氣」湯底，帶出伊比利豬五花的清爽肉香；亦或是清爽零負擔的日式昆布湯底，搭配特選海陸拼盤，天使紅蝦、廣島生蠔、干貝、馬蹄蛤…等現流海味彈牙鮮甜，飽滿肉汁的美國頂級肋眼牛肉讓人吮指回味，嚴選食料熬煮湯頭，搭配優質肉品與鮮活海味，更突顯出食材本味，最後，以精華湯底，加入日本松葉蟹蟹膏、越光米、幸福帝王蛋、海苔絲、青蔥、日本山藥泥製成細緻滑順日式雜炊，享受濃郁暖胃的幸福感。