月亮杯會造成感染？食藥署：尚無臨床證據顯示

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）月亮杯於今（2017）年2月於台灣上市，月亮杯不僅環保、省錢，加上舒適感佳，讓女性朋友趨之若鶩，但近日有謠言指出，月亮杯會增加陰道感染的風險？食藥署指出，只要依照指示，以及使用前後記得洗手，臨床上目前尚未有證據顯示會增加感染風險。

月亮杯(正式名稱為月經量杯，Menstrual cup)，又稱為月經杯、月事杯，為放在陰道中用來收集月經量之容器，由醫療用矽膠製成。在國外已有80年歷史的月亮杯，台灣地區於2月可於實體店面購買，3月中開放在網路、電視購物等通路販售。

以下就為躍躍欲試的女生們整理了衛生棉和月亮杯的比較：

1.更換頻率：一般來說衛生棉2到3小時要更換；月亮杯大約4-5小時清洗一次，醫師建議不要超過6小時。

2.價錢：衛生棉一片平均2到40元左右，用完即扔；月亮杯一個平均1000到2000元左右，但一個可以使用5到10年。單就價錢方面經濟實惠許多。

3.舒適度：衛生棉使用上黏膩、悶熱感重，也容易有異味；月亮杯若正確使用，可說是零異物感。

4.環保：衛生棉的材質不能回收，一天大約使用6片，一次經期大約42片，一年下來至少製造500多片衛生棉，垃圾量驚人；相比之下，月亮杯的矽膠是可回收，5到10年才更換一個。

至於在使用的衛教方面，食藥署提醒使用月經量杯的女性：

1.月經量杯不可與他人共用，使用後必須仔細清潔、消毒。

2.避免同時使用陰部藥品及月經量杯，可以衛生棉暫代。

3.在置入月經量杯時須小心避免指甲刮傷陰道內膜或月經量杯。

4.若在使用過程中發現經血量狀況異常、陰道有異常分泌物或發燒等情形請停止使用並儘速就醫。