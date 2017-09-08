五度拉麵冠軍「麵家いろは」 限時感恩回饋85折起跑

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）為了感謝廣大消費者支持，「麵家いろはRAMEN IROHA」（以下簡稱「麵家IROHA」）台灣竹北一號店與台北松江二號店，從9月11日至9月30日止，將推出「Happy Hour」的優惠回饋活動，只要在平日週一至週五的14:30-17:00來店用餐，即可享有全店消費85折優惠。

義美食品首次代理日本餐飲品牌，以富山黑醬油拉麵聞名的「麵家IROHA」正式登陸台灣，去(2016)年12月在新竹縣竹北地區開出一號店，經過半年後北上駐點台北市，位在松江路和長安東路口的二號店於今年8月中旬正式開幕，台灣地區的5款拉麵都吃得到，包括2款台灣限定口味。

「麵家IROHA」由會長栗原清於西元1992年創立，並在日本最大拉麵祭典「東京拉麵秀」中獲得五度冠軍(2009年~2012年四連霸及2014年冠軍)，從此打響品牌知名度，成為富山縣最具代表性的拉麵店。

但是栗原清會長的創業之路並非一開始就如此順遂，起初在知名運輸公司擔任富山分社長，為當時全公司最年輕的分社長，年薪達日幣2000萬元。為了一圓創業夙願，他願意放下令人稱羨的條件，從賣卡拉OK設備、小居酒屋及教授自我啟發課程等生意都賺過也賠過。在面臨破產之際，栗原會長聽了律師建議，用剩餘貸款將居酒屋改成拉麵店，背水一戰。1992年先在金澤以「The 東京拉麵」為品牌東山再起，大獲好評後，應友人熱情邀請到富山開二店。金澤店因新幹線建設而結束營業，富山店成了總店，並導入加盟連鎖店的經營方式。

走出了破產的危機，栗原會長內心總是感謝著富山，這個讓他重新站起來，蛻變成企業家的地方。「將IROHA拓展到全國各地甚至是全球」的想法出現在腦海時，也想同時宣傳富山這個好地方，於是將拉麵品牌改為「富山黑醬油拉麵」。

義美食品被栗原會長的「職人精神」感動，故決定一起合作研發，把食安理念具體落實在餐點中，例如在麵條中增加全麥粉的比例，提升拉麵本身的口感，盡力去維持「麵家IROHA」拉麵的口味，同時也讓消費者吃得安心。

走進店裡除了可以品嚐最招牌的「黑醬油」系列拉麵，以及「白金雞湯」系列拉麵與帶有辣味的「激辛雞湯」拉麵系列外，還可以吃到「麵家IROHA」會長栗原清親自為台灣市場量身而做的「台灣豆乳拉麵」，以及「淡麗塩鹽味拉麵」兩款台灣限定版拉麵，連日本沒有的獨特口味，值得台灣「拉麵控」一試。

「台灣豆乳拉麵」是會長栗原清親自來台與義美食品團隊共同研發的地區限定款，湯頭選用義美的無糖豆奶與雞高湯做基底，堅持當天現點現調，確保豆乳湯品質無虞，聞一下豆香撲鼻，嘗一口濃醇不膩。

「麵家IROHA」店址：

台灣竹北一號店：新竹縣竹北市自強南路103號 (義美自強門市旁)，電話：(03)658-9732

台北松江二號店：台北市松江路54號 (長安東路口)，電話：(02)2568-1467