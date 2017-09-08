氣候變遷致寄生蟲滅絕 研究：對人類不是好消息

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）講到寄生蟲，絕對是所有人厭惡的存在，但是你知道嗎？如果全球氣候變遷消滅了大量的寄生蟲，反而會引發環境危機。

發布在期刊〈科學進展〉(Science Advances)的最新研究，利用美國國立自然歷史博物館(Smithsonian Institution’s Museum of National History)收藏的2千萬寄生蟲標本，繪製出全球的寄生蟲分佈圖，再將氣候變遷模型套用在這個寄生蟲地圖上，發現在2070年前，棲地喪生將導致全球10%的寄生蟲消失，如果再考量絕種的宿主，因此消失的寄生蟲數量將會高達三分之一。

乍聽之下好像沒什麼，絛蟲、線蟲、蜱、跳蚤、蝨子等寄生蟲對人類的生活造成許多不便，不只會散播傳染病，更會造成環境品質下降和身體不適，不過這些寄生蟲在生態系中扮演重要的角色，一旦部分消失，其他寄生蟲就會進入這些絕種寄生蟲的棲地，替野生環境和人類帶來環境衝擊，嚴重的話，甚至可能導致第七次生物大滅絕。

領導研究的柏克萊大學(University of California, Berkeley)教授Colin Carlson指出，寄生蟲可以說是地球上受到氣候變遷影響最大的生物之一，如果人類開始控管碳排放量，寄生蟲未來仍可能減少五分之一的數量，不過反過來說，人類持續毫無節制的繼續過高碳排的生活，寄生蟲就會迎來37%消失的命運。

Carlson說，寄生蟲的處境很尷尬，就算他們很噁心，也確實替宿主造成很多健康上的問題，不過他們直接或間接提供了生態系中80%的食物網，舉例還說，日本有種寄生蟲，會寄生在蚱蜢的身上，並控制牠們跳進水裡，變成魚類的食物，在這樣的情況下，寄生蟲就間接替水中的稀有魚類製造了食物來源。

除此之外，同一時間不同的寄生蟲在環境中互相競爭，反而會降低疾病傳播的速度，因此環境中如果某種寄生蟲絕種後，得以獨大的競爭者對環境絕對不是什麼正面影響。

研究團隊分析了大約457種寄生蟲有關的5萬起案例，研究人員相信這樣本數具代表性，不過現階段已知的寄生蟲大約有30萬種，能登記在案分析的只是冰山一角。

國立自然歷史博物館寄生蟲的管理人Anna Phillips指出，只要有活體存在，寄生蟲就會同時並存，不過可以確定的是，照這樣的氣候發展下去，2070年的寄生蟲組成，想必會跟現在很不一樣，屆時，我們又要開始適應新的環境了。