當季鮮蟹熟成正美 寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA推【秋旬．尋蟹】

金秋品蟹，饕客們引頸期盼著秋天的到來，熟成飽滿的各式蟹種，挾帶著海洋鮮味席捲而來，令人垂涎不已！ 寒舍艾麗酒店 La Farfalla 義式餐廳以依時而食的精神，於 2017 年 9 月 11 日至 10 月 15 日平假日午晚餐時段推出 【秋旬．尋蟹】 ，凡點用精緻主菜每道 NT$1,380+10% 起，即可享用 自助餐檯無限量供應的「 10 道秋蟹料理」，主廚以熱鍋、汆燙、清蒸、湯品、沙拉等料理形式，為食客獻上六款不同蟹種的多樣風味，其中「萬里花蟹」、 「 萬里三點蟹 」、「萬里石蟳」更是新鮮捕撈直送餐桌；此外，餐檯中亦有 鳳螺、白蝦及淡菜等上選海味、義式冷熱開胃菜、可 DIY 的繽紛蔬果沙拉及精緻手工甜點等，品嚐美蟹之餘，同步滿足嚐鮮味蕾。 詳情及預訂請洽詢寒舍艾麗酒店 La Farfalla 義式餐廳 (02)6631-8060 或至 www.humblehousehotels.com 。

秋風輕拂，微涼的季節裡最適合大啖佳餚，La Farfalla義式餐廳精選多款新鮮蟹種，於【沙拉檯】獻上以清爽油醋醬為底，咀嚼層次豐富的「酪梨蟹肉海菜沙拉」、傳言為法國君王路易十四最喜愛料理之一的「路易斯蟹肉沙拉」，微辣的美乃滋搭配肥美蟹肉，滑順平衡令人無法停手；【熱湯區】「蟹肉蔬菜南瓜湯」於雞高湯中拌入南瓜、洋芋、洋蔥等慢慢熬煮，蔬菜鮮甜盡釋其中；【海鮮檯】汆燙不做多於調味，令賓客一嚐「帝王蟹」與「萬里花蟹」的原始清甜；【炸物區】香酥脆口的「酥炸軟殼蟹」，柔軟的蟹殼包覆著絲絲蟹肉，不沾手亦能感受幸福滿足；【蒸籠區】清蒸後灑上義大利白酒，恬淡酒香將「愛爾蘭麵包蟹」、「萬里三點蟹」的甘美烘托地淋漓盡致；【熱鍋區】誘人香氣陣陣襲來，以開胃微辣的南洋風味打造「滑蛋辣炒萬里石蟳」，此外「巴薩米可酒醋拌炒帝王蟹」則運用義式料理之經典酒醋拌炒帝王蟹腳及彈牙草蝦，甘醇濃郁的醋香於舌間迴盪，邀請賓客恣意享受秋季鮮活美味。