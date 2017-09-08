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當季鮮蟹熟成正美 寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA推【秋旬．尋蟹】

By  台灣英文新聞
2017/09/08 14:48

金秋品蟹，饕客們引頸期盼著秋天的到來，熟成飽滿的各式蟹種，挾帶著海洋鮮味席捲而來，令人垂涎不已！寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳以依時而食的精神，於2017911日至1015日平假日午晚餐時段推出【秋旬．尋蟹】，凡點用精緻主菜每道NT$1,380+10%起，即可享用自助餐檯無限量供應的「10道秋蟹料理」，主廚以熱鍋、汆燙、清蒸、湯品、沙拉等料理形式，為食客獻上六款不同蟹種的多樣風味，其中「萬里花蟹」、萬里三點蟹」、「萬里石蟳」更是新鮮捕撈直送餐桌；此外，餐檯中亦有鳳螺、白蝦及淡菜等上選海味、義式冷熱開胃菜、可DIY的繽紛蔬果沙拉及精緻手工甜點等，品嚐美蟹之餘，同步滿足嚐鮮味蕾。詳情及預訂請洽詢寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060或至www.humblehousehotels.com

秋風輕拂，微涼的季節裡最適合大啖佳餚，La Farfalla義式餐廳精選多款新鮮蟹種，於【沙拉檯】獻上以清爽油醋醬為底，咀嚼層次豐富酪梨蟹肉海菜沙拉傳言為法國君王路易十四最喜愛料理之一的路易斯蟹肉沙拉微辣的美乃滋搭配肥美蟹肉，滑順平衡令人無法停手；【熱湯區】「蟹肉蔬菜南瓜湯於雞高湯中拌入南瓜、洋芋、洋蔥等慢慢熬煮，蔬菜鮮甜盡釋其中；【海鮮檯】汆燙不做多於調味，令賓客一嚐帝王蟹萬里花蟹的原始清甜；【炸物區】香酥脆口的酥炸軟殼蟹，柔軟的蟹殼包覆著絲絲蟹肉，不沾手亦能感受幸福滿足；【蒸籠區】清蒸後灑上義大利白酒，恬淡酒香將「愛爾蘭麵包蟹萬里三點蟹的甘美烘托地淋漓盡致；【熱鍋區】誘人香氣陣陣襲來，以開胃微辣的南洋風味打造滑蛋辣炒萬里石蟳，此外巴薩米可酒醋拌炒帝王蟹」則運用義式料理之經典酒醋拌炒帝王蟹腳及彈牙草蝦，甘醇濃郁的醋香於舌間迴盪，邀請賓客恣意享受秋季鮮活美味。

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