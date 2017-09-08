喔熊躍上普悠瑪 「喔熊騎喚列車」正式啟航

(台灣英文新聞／藝文組 綜合報導)交通部觀光局超級任務組「喔熊組長」繼103年的台北捷運彩繪列車、104及105年結合台鐵區間車的喔熊彩繪列車後，今年首次躍上台鐵普悠瑪號，9月8日起「喔熊騎喚列車」就會在鐵道上馳騁 ，民眾在車身上就可以看到喔熊組長騎著自行車、用力呼喚大家一起參加2017臺灣自行車節！

首航當天交通部觀光局特別邀請了喔熊組長擔任站長、「Light up Taiwan極點慢旅」活動代言人邱念慈擔任列車長共同站台，讓儀式熱鬧開場。這次的彩繪列車外裝除了看得到臺灣自行車節、日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華，以及今年首度推出的「Light up Taiwan極點慢旅活動」元素外，喔熊組長也會騎著自行車，從車頭的富貴角燈塔開始，一路經過101、蘭陽博物館、三貂角燈塔、臺中公園湖心亭、東海大學路思義教堂、武嶺、國聖港燈塔、日月潭、85大樓、鵝鑾鼻燈塔、馬祖芹壁等，讓民眾賞遊臺灣各地特色景點。

列車內裝則用繽紛的色彩營造出愉悅感，並配合四大主題宣傳，可提供乘客不同的視覺及觀光活動訊息，包括：以自行車遊臺灣四個極點燈塔的「極點慢旅」、體驗部落在地觀光的「歡迎來做部落客」、在世界最美麗海灣舉辦的「澎湖菊島跨海馬拉松」，以及好吃又好玩的「臺灣好湯－溫泉美食嘉年華」，要讓乘客預先沉浸在觀光旅遊的氛圍中，更可以動手規劃下一次出遊行程。

「喔熊騎喚列車」於9月8日在南港車站舉行首航儀式後，馬上將加入東、西部幹線的普悠瑪列車行駛行列，後續彩繪列車班次將公布於喔熊臉書粉絲團與臺鐵局網站，另臺灣自行車節、極點漫遊及台灣好湯等活動訊息可至觀光資訊網查詢。