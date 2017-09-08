卡達危機的轉機 海灣國家：不會軍事制裁

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）卡達與阿拉伯國家之間的經濟封鎖戰爭日漸升溫，外界一度擔心雙方爆發戰爭，不過隨著牽涉的各國紛紛表態，才大概確定制裁僅會停留在經濟層面。

從衝突爆發以來就擔任協調者的科威特埃米爾(Emir)，薩巴赫(Sheikh Sabah al-Ahmad Al Sabah)在昨(7)日於美國首都華盛頓特區召開記者會表示，在與美國總統川普會談過後，他指出，兩國在阻止軍事行動上有所共識。

在此之前，卡達的民眾看到阿拉伯國家針對他們政府的不友善行為還有在媒體上的包夾，一度懷疑實施制裁的國家可能將經濟制裁升級為軍事制裁，國內人心惶惶，科威特的埃米爾(貴族領袖之意)聲稱在他的四處奔走之下，這個可能性已經降到最低。

不過制裁卡達的海灣國家對此表示不滿，他們在一次聯合聲明中指出，科威特並沒有「阻止」他們進行軍事行動，因為軍事干涉「從來都不是個選項」，四國的原則，就是僅以經濟制裁作為手段。

今(2017)年6月，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及、巴林等四國以「支持伊朗」、「金援恐怖份子」為由與卡達斷交，同時也切斷與這個全球最大液態石油氣產國的一切海陸空交通方式，讓卡達陷入困境，不過伊朗很快伸出援手，派出飛機直送新鮮蔬果，暫時免去了卡達的食物荒危機。

週四，海灣四國再次重申立場，表示卡達不只贊助恐怖主義，更干涉他國內政，拒絕結束制裁，不過隨著美國的態度開始有所轉變，中東各國身為美國的盟友，可能也需要微調政策。

川普在此之前的態度一直十分模糊，不過在這次記者會過後，他立刻打電話給卡達的埃米爾，這樣的行為被海灣各國盛讚為「解決爭端最好的方法」，卡達也隨後回信給薩巴赫，表示願意就制裁國提出的13點要求進行討論。

然而，儘管看起來有些轉機，事件仍不算完全落幕。

薩巴赫指出，制裁國提出的部分條件有損卡達主權，因此卡達應該不會全盤認帳，談判雙方更是互相攻擊，制裁國認為卡達預設立場難以溝通，卡達則認為制裁國條件苛刻、毫無談判意願，讓他很難進行協調。