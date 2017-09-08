O型媽媽注意！與胎兒血型不合易發生溶血症

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）藝人侯佩岑昨（7）日在臉書上發文表示，於8月底定期產檢時發現第二胎有異常情況，緊急剖腹後發現寶寶患有ABO新生兒溶血症，還疑似因產前已吸入胎便，進而引發肺炎，住進新生兒加護病房15天才脫離險境，並於昨日平安出院。醫生表示，一旦發生 ABO新生兒溶血症，倘若沒有其他併發症，不太會危及生命。

「新生兒溶血症」發生原因為母體和胎兒血型不同而引起，其中以RH和ABO 這兩個系統血型不合最為常見。RH溶血病常發生在母體為RH陰性而寶寶為RH陽性的例子中。不過，我國RH陰性的人數極少，因此，發生RH陰陽不合的機率不高。

至於ABO新生兒溶血症則較常見，只要母體為O型，寶寶血型為A、B或AB型不分胎次皆有可能發生，但不是血型不同就一定會發生溶血情況，即便發生每個寶寶所表現的病症輕重也不同。

一旦發生ABO新生兒溶血症，寶寶會有貧血、黃疸症狀，可以透過照光或是其他治療改善，除非是寶寶合併心肺功能異常、呼吸功能障礙、器官病變等，才有可能嚴重危及生命。

當寶寶罹患溶血病，相信會爸媽們都會緊張萬分，其實絕大多數的溶血病，只要及早發現、給予積極治療，就可以有效控制住病情。

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補充資料來源：衛生福利部彰化醫院 小兒科衛教資訊