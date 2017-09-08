最適合工作及生活排行 台灣拿下全球第4

奧地利媒體報導，根據全球最大旅外人士網站InterNations調查，台灣為最適合工作及生活國家第4名，超越紐西蘭、新加坡、德國、瑞士等國。

根據InterNations調查，台灣在生活品質方面排名第2，擁有世界級的醫療水準及基礎建設，顯示中華民國政府近年來致力推動提升醫療水準及基礎建設已獲致成效，且明顯可以讓旅居台灣的外國朋友們有感。

駐奧地利代表處今天表示，奧地利「標準報」（Der Standard）6日刊出全球最大旅外人士網站InterNations所作最適合工作及生活國家調查結果，台灣排名全球第4，高於紐西蘭、新加坡、德國、瑞士等國，排名也比奧地利的第28名為佳，至於全球排名第一的國家是巴林。

InterNations這項報導主要針對65個國家的1萬3000名在海外生活會員所進行調查，調查項目包括當地語言、簽證、入境規定、物價、醫療、遷居方便性及工作機會等。



報導同時指出，旅居奧地利外籍人士經常感受到奧地利人民不夠友善，語言溝通困難，但認為奧國尚可稱為社會安全及政治穩定國家，且醫療系統及教育制度相當完善。



「標準報」為奧地利主要媒體，發行量超過10萬份，讀者群為中上階級人士及知識份子，頗具輿論影響力。