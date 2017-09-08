行政院長賴清德走馬上任　一例一休、稅改案料微調

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）新任行政院長賴清德今（8）日走馬上任，上午九時參與總統蔡英文主持的宣誓典禮，隨後與現任行政院長林全交接，接著主持上任後首場行政院院會。副閣揆施俊吉近日接受中央社等其它媒體訪問，直言一例一休及稅改案將進行微調，引發外界高度關注。

林全日前向蔡總統請辭獲准，7日主持最後一次行政院院會，並率內閣總辭，今交棒給賴清德。行政院上午11時舉行新舊任閣揆交接典禮，由副總統陳建仁主持。

交接典禮後，賴清德將主持臨時院會，撤回已送到立法院的107年度中央政府總預算案，進行調整後，預計14日經行政院院會通過，再送立法院。



交接典禮同時，反南鐵東移自救會等團體將在行政院大門口抗議，要贈送「功在迫遷」匾額給賴清德。

新內閣拆彈「一例一休，稅改」

蘋果報導，施俊吉昨傍晚在證交所卸任董事長的歡送會，面對媒體追問表態將微調一例一休與稅改案時回應，「我沒講得那麼斬釘截鐵，我只是引述總統說法，說要照顧勞工權益、賦予企業彈性，所有其他超過這兩句話的解釋，都是媒體自己的解釋，不是原意。」

對於新內閣可能將處理一例一休，總統府發言人林鶴明表示，政府會傾聽各方的意見，深入了解不同樣態的勞動工作情境，多聽取勞工意見，持續改善勞動條件。

行政院發言人徐國勇說，準閣揆賴清德已有指示說要先跟內閣閣員討論後，再看如何處理。