「戀戀臺北城-史蹟趴趴go」 50場導覽活動熱烈報名中

廣受市民歡迎迴響的「戀戀臺北城-史蹟趴趴go」古蹟推廣系列活動即將展開

臺北市文化局及臺北市立文獻館延續歷年活動熱潮，今年不僅增加導覽場次逾60場，更貼心為兒童、聽障人士、新住民及短暫在臺之外籍人士特別規劃兒童親子、手語、英語導覽服務。

同時今年配合白畫之夜活動更首創「夜遊台大」行程，感受夜晚臺大內古蹟的夜照之美及不同風貌系列導覽活動，自9月11日上午10時起陸續展開報名，歡迎民眾把握機會踴躍報名。

導覽活動今年熱鬧舉辦50場，包括史蹟大會師18場、史蹟半日遊27場及夜遊台大5場各項導覽活動特色分述如下並將自9月11日起陸續展開報名。

「史蹟大會師」率先於9月23日登場共規劃了6條導覽路線， 6條路線分別依照顏色分成六條主題導覽路線分別為東門追憶線、西門風華線、南門尋幽、北門今昔、艋舺朝聖、笑傲芝山，自西本願寺廣場往臺北古蹟出發進行深度古蹟體驗，每一條主題 均有3場導覽總共18場導覽每場次30人預計將有540人一起參加史蹟大會師。

此外今年首創在東門追憶線包含中、英、越語導覽和西門風華線包含手語導覽希望能有更多喜歡臺北城古蹟的民眾參與活動。

有別於往年一般民眾的導覽方式，今年度首創「國小親子組」行程，針對各路線設計互動性的史蹟故事繪本及講義，讓親子們從故事角度進入史蹟文化當中，讓親子一起穿越百年的臺北城如同時光機一般。

「史蹟半日遊」自09月30日起到11月26日間的週六日舉行，將有20個場次除了由臺北市立文獻館資深導覽老師率隊解說之外，部分場次更特別安排對臺北城古蹟有特別情感的名人來帶大家漫遊，包括臺北城漫畫家魚夫、文史專家莊永明及文史工作高傳棋、北投說書人林智海等4位對臺北城古蹟充滿熱情的名人將帶給大家不同一般導覽的深度體驗。

詳細活動內容及報名資訊請查詢「戀戀臺北城-史蹟趴趴go」活動網站http://taipeicitypapago.tw/或臺北市立文獻館網站http://www.chr.gov.taipei 。