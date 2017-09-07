餐飲加大、加套餐好划算？ 小心肥胖上身

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）「加量不加價」或是「免費升級大杯」的口號對很多人而言，是吃更多、喝更多的理由之一，不過根據英國最新的研究，下次要這麼做的時候，可能要三思了。

英國皇家公共衛生協會(Royal Society of Public Health)表示，每年消費者都需要面對餐廳、商店至少100次，試圖將不健康垃圾食物賣給他們的「誘惑」，消費者因為各種優惠決定升級(up-sell)的情況下，每人每年至少會因此多攝取1.7萬卡路里的熱量。

英國這幾年在檢討「肥胖社會」的問題，而這類誘導式的販賣方式，包含詢問消費者是否要升級大份量、是否要搭配套餐，或是想用更少的錢加購巧克力棒等。英政府與瘦身世界(Slimming World)公司合作的研究發現，一週中約有34%的人會因此升級大杯的咖啡，33%的人會選擇加套餐，另外36%的人覺得再加一片巧克力看起來很划算。

這份研究調查了英國超過2000名成年人，發現每人每年需要面對平均106起的口頭促銷，這直接導致每週多攝取330卡的熱量，一年下來，1.7萬卡路里大概會讓一名成年人增加超過2.5公斤的體重。

除此之外，在這些受訪人當中，18到24歲的年輕人最容易受到這類促銷手法的影響，相比每週多攝取330卡的平均值而言，年輕人多攝取的熱量竟超過平均值兩倍！高達750卡，這代表一年就會胖超過5公斤！

皇家公衛協會呼籲，商家如果要使用「升級」(Up-sell)的手法，儘量以健康的食物為限，同時，他們也建議餐廳等場所停止以「誘惑顧客升級」作為員工業績的一部份。