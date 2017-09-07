積極開拓國際合作關係 期交所赴泰參加世界交易所聯合會

臺灣期貨交易所劉連煜董事長於9月6日至8日率隊赴泰國參加第57屆世界交易所聯合會(World Federation of Exchanges, WFE)年會。除積極參與年會各項活動外，劉董事長並與年會主辦交易所泰國交易所(Stock Exchange of Thailand, SET)及友好交易所，如那斯達克交易所(Nasdaq)、日本交易所集團(Japan Exchange Group, JPX)、美國芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)、土耳其伊斯坦堡交易所(Borsa Istanbul)、伊朗商品交易所(Iran Mercantile Exchange, IME)及世界銀行(World Bank)等就巿場最新發展進行交流及洽談合作機會，期能深化我國期貨巿場之國際合作關係，並進一步開拓新商機。

本次年會除召開工作小組及會員大會，進行董事會及各委員會部分席次改選外，並就全球最新發展議題進行專題座談，包括交易所與結算所於經濟發展中所應扮演的角色，亦即在尋求巿場成長及創新的同時，推動巿場之永續發展，如企業社會責任問題等；未來全球市場會朝開放或封閉的方向發展；新科技之發展及影響；市場面臨的新風險；散戶於市場中扮演的角色；交易所合併趨勢；流動性風險及交易所產業之未來展望等，劉董事長亦於各項會議中，積極與各交易所代表進行互動及交換意見，以作為推動我國市場國際化之參考。

本屆年會計有來自全球50餘國證券交易所、期貨交易所、結算機構、集中保管機構、國際監理機構組織與投資銀行等金融機構與會，期交所在劉董事長率領下，適時掌握各項機會與各國代表進行密切互動，對強化國際合作關係及拓展我國期貨市場國際能見度，成果豐碩。