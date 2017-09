國立歷史博物館 x Just In Case跨界雙品牌

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合報導)國立歷史博物館(National Museum of History) 於2016年適逢常玉逝世50週年之際促成「時尚、藝術、博物館」融會的雙品牌合作計畫,史博館與Just In Case攜手進軍2018春夏紐約時裝周,Just In Case將於紐約當地時間2017年9月10日下午3點在Dream Hotel盛大辦秀。

常玉經典作品玩跨界

國立歷史博物館授權其品牌及常玉經典作品合作此次「18春夏系列」(18SS),本系列欲再現50年代的巴黎懷舊風情,同時展現自我又華麗的街頭時尚。Just In Case周裕穎設計師受到常玉極簡的線條以及充滿豐富張力構圖的影響,他發揚常玉融合水墨技巧描繪西方裸女的經典風格,以簡潔的線條設計本次紐約時裝周的服裝輪廓。

時尚重現藝術

周裕穎設計師想以新視角詮釋女性的曲線,表現過往與現今對於女性審美觀的不同。他想表現的,不只是藝術家作品裡具象的型態,更想表現藝術跨越異國文化的寬廣,以及常玉作品留給後代世人的精神靈魂與時尚態度,正如常玉所言「繪畫應該要前進,正如時尚一樣」。

史博館找創意,從「LIZ BOY歷史寶」到「遇見常玉」

史博館自2016年即授權臺灣品牌Just In Case周裕穎設計師進行合作,推出「LIZ BOY歷史寶」系列潮T與玩偶包,以「New Black in History」的翻玩概念大受年輕一代親睞。史博館透過Just In Case之品牌巧手,再一次將典藏的文化韻味轉變為時尚品味。