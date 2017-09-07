幫幫盲朋友中華電信力推二手iPhone助盲計劃

中華電信秉持縮短數位落差、創造數位機會、關懷弱勢族群之社會責任願景，與台灣電信協會攜手合作，共同響應雙連視障關懷基金會推動之「二手iPhone助盲計劃」，於日前舉辦「iPhone盲用課程訓練」，除了捐贈50支二手iPhone手機，並提供100人可共用之無線網路訓練教室，透過課程的精心設計，協助盲友們熟悉手機各項功能，以利日後擷取需要的資訊，增加生活上的便利。

智慧型手機是視障者最佳的夥伴，尤其是語音輸入工具、錄音功能與簡易的記帳功能等，皆能大幅提升視障者生活無限的可能。其中iPhone獨有的輔助軟體VoiceOver，是特別為視障朋友貼心設計的，透過幾個簡單的手勢操作，就可以完成許多生活中原本難以自己克服、需要他人幫助的事務。

參與課程的盲友，結訓時皆能獲贈二手iPhone手機，他們表示：透過老師與志工不厭其煩的逐步教學，讓他們的數位生活也能順利接軌，在生活上立即獲得實質的改善，可以與常人一樣享受智慧型手機所帶來的便利生活，亦是此次課程另一收穫。

iPhone已成為盲人的行動電腦，除了可以打電話、傳簡訊，還可透過交通APP獲得公車、客運、台鐵、高鐵等搭車資訊。閱讀APP可以看新聞、雜誌。職場工作可收發電子郵件，雲端硬碟也都可以透過voiceover加以操作。

中華電信善用企業資通訊資源，為支持視障者便利生活而努力。由中華電信企業志工參與的「二手iPhone助盲計劃」，今年已進入第三梯次，課程中使用的二手iPhone手機則由中華電信與神腦國際共同募集，並由志工整理重置為原廠狀態，透過教學訓練轉贈給視障者。若您家中有iPhone5以上版本閒置舊手機，歡迎響應「幫盲」募集活動，幫助盲友們擁有與一般人相同的生活品質，公平享有擷取資訊的便利，共同保障視障者基本通訊權利。