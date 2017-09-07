只為保留祖先智慧 楊青矗編《台華雙語辭典》

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 語言是我們祖先幾千年生活共同磨煉出的智慧，台語文字化，記錄祖先與民間千錘百煉的智慧，更是成就台灣本土歷史書寫的重要一哩路。

台灣鄉土文學作家楊青矗老師表示，北京話有政府與教育當後盾作推廣，因此從政府的文章、到民間的章回小說都用北京話文體撰寫，也就是我們現在使用的文字，因為，這樣長期下來才會公認這個文體，反觀台語就沒有了。台語這部分應該由政府要求教育單位去訂定教學標準，因為這是政府的工作，所以才要由政府去做再透過教育去推行。

他說，我沒有念初中就去當童工了，晚上就去讀漢學仔。我很慶幸自己適合讀漢學仔，如果沒有受過台語教育打下好基礎，進而研究《聲韻學》、《文字學》加上閱讀演義小說等，我也無法編篡《台華雙語辭典》。

他接著說，華語、台語與客語都是漢字，漢字就是漢字語言，而台語就是漢語語言。一般的台語大部分都有字可書寫，但是要是每一個字都可以書寫出來，就有點困難了。他回憶，古早的漢學仔仙(老師)若遇到有人問某一字的台語怎麼寫時，如果他不會寫就會說「那是土語所以沒有字」來帶過。

楊老師強調，台語的教育推廣要像康熙皇帝那樣，用政府的力量集結聲韻學家、文字學家及語言學家共同編篡《康熙字典》。因此，為了在推廣台語教育時能有一個標準，才決定編這本辭典作為教育手冊。

楊老師解釋，台語有十五音的字典亦就是「柳、邊、求、去、地、頗、他、曾、入、時、英、門、語、出、喜」，這些音再搭配韻母字母與聲調八音就能拼出每一個字的讀音。而這十五音無論是在福州話或是客語、或是汕頭講的廣東語都一樣。

楊老師說，編這本辭典緣起，主要是看以前在報導台語新聞時，那時候的音實在是不能聽。因此，當初稿出來時，就寄一份到電視台，也許是追求台語的正確發音吧。楊老師表示，有一回去演講時就看到當初寄給他們的資料已經翻到爛了，現在的台語新聞與台語連續劇都可以聽到標準發音了。

老師想到一件有趣的事，高雄捷運在規畫時，有一個站名「巨蛋站」，這一站的台語讓大家頭大。有的人就說直接念「大粒ㄟ卵」(台語)，後來也許是沒達成共識吧。我回高雄搭捷運時反而聽到台語廣播報到「巨蛋站」時，盡然是用國語報站名。我回台北後就寫了一封信給陳菊市長，我跟她說「巨蛋」字念 「ㄍㄨ ㄉㄢ」（kū tàn），現在搭高雄捷運就可以聽到正確的台語音了。其實，只要播報的人有受過正確的台語教育，就能說出、寫出正確的台語了。

《台華雙語辭典》共收錄250萬字，而精確的台語音字共有9,200多字，造字有148字，都是依六書造字原理創造新字的結構。如「夯」字，生活在都市的人一定不知道正確的發音，若是走到鄉下去問人這個字怎麼念時，他們就會說是「giâ」，亦就是用力抬東西的「抬」。就如在老師自序說的，造字就是要造一眼看上去就能意會的新字。

楊老師說，其實台語自古以來就是文化的一環了。像台語俗語，俗語在民間有相當大的教育作用，因為它本身就包含了人生哲理。因為，以前很多人都沒有受過教育，在民間只能用俗語來當作一個做人做事的規矩。所以，我們常會聽到老一輩的人說「俗語說……」。

楊老師舉例，像這句用於呼籲大家珍惜緣分與做人標準的俗語「百世修來同船渡，千世修來共枕眠」，「百世修來同船渡」亦就是說我們倆人能搭同一條船是經過百世的修練才有這份緣，也因為這個緣份才能搭同一條船渡過江水。而「千世修來共枕眠」是指，我們倆夫妻今日可以睡同一顆枕頭是經過千世的修行才有這段夫妻緣。