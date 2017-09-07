A肝合併感染愛滋者佔6成 肛交是元兇

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導) 依據衛生福利部疾病管制署監測資料，A型肝炎疫情自104年6月起上升，105年全國A肝確定病例為1133例，為過去五年平均值之9倍，且確定病例中合併愛滋病、淋病及梅毒感染者約佔6成，針對A型肝炎確定病例接觸者和愛滋病、淋病、梅毒感染者，施行公費1劑A肝疫苗接種後，到了今年7月底的最新數據顯示，全國A肝確定病例和合併感染愛滋病、淋病及梅毒感染者皆明顯下降，推估原因為疫苗接種成效佳，因此呼籲民眾，接種疫苗為預防A型肝炎最直接且有效的措施。

A型肝炎的預防，可透過接種A肝疫苗達到預防感染之目的，是最為有效的防治措施，一般接種1劑疫苗後，約有95%以上的市民可產生保護抗體，而按期完成兩劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上。一旦得到A型肝炎，會出現全身倦怠、發燒、黃疸、食慾不振等症狀，並且會透過共飲共食及未帶保險套性行為傳染給他人，有10%的病人在急性發病後6個月內可能症狀復發，造成猛爆性肝炎死亡。

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長呼籲，接種疫苗為預防A型肝炎最直接且有效的措施。此外，民眾應注意飲食衛生，不生飲、生食，生蠔或水產貝類應完全煮熟，並保持飯前、便後及處理食物前正確洗手之良好衛生習慣，同時應避免多重性伴侶及發生不安全性行為。另外，餐廚人員、醫療人員、嬰幼兒保育工作者、患有慢性肝病、血友病、曾移植肝臟的病人、發生不安全性行為者、靜脈藥癮者及計劃前往A型肝炎流行地區者等高風險群，若未具A 型肝炎抗體，建議自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染風險。