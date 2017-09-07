2017金點概念設計獎標章得主揭曉 社會關懷設計備受矚目

2017金點概念設計獎標章得主出爐！今年共有4,395件作品參賽角逐，其中190件作品通過初審，經過8月26日上海及8月30日台北複審後，總計31件來自台灣、中國大陸、新加坡、立陶宛、智利的作品拿下標章殊榮，同時更獲得角逐年度最佳設計獎的資格。

台北場複審評審團主席Gogoro資深設計總監王松富表示，許多作品完整度高，清楚地傳達設計理念，也看到不少作品將傳統轉化並重新詮釋，相當新穎。上海複審評審團皆認為，雖為概念參賽作品，但已考慮到可實現性和商業價值，整體表現不錯。

今年台灣的晉級作品中，充滿濃厚的人文關懷。王于齊、黃羽蔓以「好骨道」、「竹肢足」一口氣拿下2項標章，「好骨道」為簡易骨折固定器具，可依照不同摺法應用在不同的受傷部位，提升緊急救難效率、「竹肢足」則是一款低成本義肢，踝關節運用竹材的彈性使行走上不費力。

王煒堉、林欣儒、張世旻、范宏章的「山中引霧汲水器」，透過引霧、離心甩水的方式取得大氣中的水，藉此改善缺乏乾淨飲用水地區的困境。梁晉瑋、詹郁柔、宋曉其、高羽薇的「點麵」，是一款方便視障者購買及操作泡麵的設計。

曾品喬、蔡孟書、柳育琪、許子甫、王瑋凡、林顥庭的動畫片「奈可」，描述主角在貓咪身上的虛擬城市與惡蟲對抗，試圖傳達寵物健康防疫觀念，創意十足。施博瀚的字體設計「凝明朝体」，結合明體與楷體的優點，最大特色在於橫劃末端有如凝霜般翹起，帶有可愛、明快之感又不失優雅。

大尺建築設計總監黃惠美、嘖嘖共同創辦人徐震皆認為，從生活中觀察、發想問題，並提出解決之道，就會是很好的概念設計。黃惠美表示，「有的作品探討太多議題，倒不如簡單提問並提出清楚的解決方案。」此外，種籽設計總監淦克萍認為，具有「自覺性」的作品最能吸引她的目光，如果作品能跟人、環境、生活建立關係產生對話、獲得啟發，就可以創造出屬於設計師自己的東西，而不是刻意地迎合市場的設計。

今年金點概念設計獎在今(7)日、明(8)日兩天，特地為晉級的參賽者量身打造全新專屬 「簡報實戰訓練」活動。由於許多設計師的點子很充沛，也很擅長發現、解決問題，但往往無法將好的概念充分表達，因此主辦單位希望透過這次活動，讓設計師在決審當天，可以更充分表達其設計理念。

2017金點概念設計獎將要進入評選第三階段，在9月28日台北舉辦決審，12月7日與金點設計獎共同舉辦頒獎典禮，屆時將公布象徵最高榮譽的「金點概念設計獎年度最佳設計獎」，每名將獲頒新台幣三十萬元、獎狀及獎座。最新消息請密切鎖定官網：www.goldenpin.org.tw/tw/