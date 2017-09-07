內閣總辭 林全：不負總統所託 相信賴清德做得比我好

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院長林全，今（7）日主持任內最後一次行政院會，會中率內閣總辭，並與閣員一一握手致意。他表示，在任一年三個多月以來，總是不負總統蔡英文所託，交出有具體成果的成績單。

林全在惜別茶會致詞時，除感謝行政院同仁默默努力，也談到新任院長賴清德是個非常認真、溫暖的領導人，「相信他可以做得比我好。」期待團隊運作得更好。

林全「絕對不要輕易承諾，一旦承諾要做到。」

林全說，他也感受到這段期間，自己不是什麼都行的，要靠大家，唯一他能做的是付出誠意，他做事的原則是「絕對不要輕易承諾，一旦承諾要做到。」可能因此讓人覺得他很保守，但這樣可以維持信用；也因此，他與同仁談話都是交心的，民間人士來這裡談話，他也是交心的。

林全說，外界的閒言閒語，聽聽就好，大家要看未來、為國家，社會要進步，國家要進步，他離開後也會抱持這樣心態繼續努力，但是「我不敢再來指導各位」，因為不在其位、不謀其政，一定要做到這個原則，如果真的私底下有些事情可以提供意見參考，他會輾轉讓各位知道，這他很樂意做。

行政院長林全（右2）7日上午主持最後一次行政院院會 ，並率內閣總辭，後與內閣成員握手致意。圖左3為交通科技部長陳良基。中央社

林全說，感謝國家給他很多栽培，現在到了可以回去創造個人退休生涯的時間，雖然法案在立法院延宕很有挫折感，但也沒辦法，「我能做的就這麼多，時間到了還是要走。」

林全想申請老人卡 太座「這樣太難看，忍耐一下。」



林全說，他跟太太講，明天之後要申請老人卡，太太說：「這樣太難看，忍耐一下。」不過，他還是迫不急待想試試看老人卡，享受老人卡的滋味，引發在場笑聲。



林全和副院長林錫耀、秘書長陳美伶接受行政院員工獻花，並與大家合影留念。林全日前向總統蔡英文請辭獲准，準行政院長賴清德明天走馬上任。