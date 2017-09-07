這不是解放！伊拉克奪回摩蘇爾　難民營再陷苦難

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）當伊拉克總理阿巴迪( Haider al-Abadi)指揮的伊拉克軍隊，從伊斯蘭國(ISIS)手上奪回摩蘇爾(Mosul)時，全國上下歡天喜地，不過在勝利的背後，卻開始傳出一些令人遺憾的消息，讓人不禁思考，許多無辜生命的苦難，何時才會真正告一段落？

對於許多伊拉克人來說，伊斯蘭國是個痛苦的回憶，上萬人在三年當中的武裝衝突間喪生，超過上百萬人流離失所，許多平民的恨，直接展現在對待伊斯蘭國戰俘的方式上。

摩蘇爾13英里外的小鎮巴特拉(Bartella)是一個戰俘營，專門關押被懷疑與伊斯蘭國有關係的囚犯，但在摩蘇爾包圍戰期間，伊拉克政府以「思想再造與心理治療」為由，強行安置了170個「據說與伊斯蘭國有關係」的家庭到巴特拉，聲稱在洗淨他們與伊斯蘭國的關聯後，會幫助他們重返社會。

然而，國際人權觀察組織(HRW)的Belkis Wille告訴《Vice News》，這個機構所做所為根本與思想改造無關，事實上，全伊拉克也沒有任何一個地方提供思想再造的服務，這個地方只是個物資少得可憐的露天監獄。

在人權團體強大的壓力下，巴特拉營區在7月17日被關閉，被關押者則被移監到普通的國內流離失所者(IDPs)營地，不過這個地方曾經存在過的事實，讓人不禁懷疑伊拉克軍隊是否有能力，在和平到來時，妥善處理已經存在於伊國太久的種族、部族糾紛。

在將囚犯移置到其他地方前，Vice News記者親自前往當地了解這些人的處境，豔陽底下，非政府組織「一個世界救援任務」(One World Medical Mission)正從卡車上卸下一箱箱的尿布、牙刷還有嬰兒配方奶粉，發給排成一列的婦女和小孩，當地的人道團體Wasel Tasel則協助發放物資。

一名被關押的婦女在臨時搭建的帳篷中告訴來訪的記者，她的小孩可能會喪生，這名可憐的孩子因為嚴重的營養不良躺在帳篷地板上動彈不得，胸口有一道相較於他體型而言，十分巨大的傷口，然而，前來幫忙的志工無能為力，只能跟這位母親說聲道歉，並塞給她少少的5000第納爾(相當於4.5美元)作為補償。

帳篷的另一側，高頭大馬的伊拉克士兵看著進入營區的人道救助物資，邊喝水邊疑惑地表示，他不懂為什麼要幫助這些「與伊斯蘭國相關者」，這些人對他來說，完全不值得同情。

然而，HRW的調查卻顯示，全部的難民接受訪談時皆表示，當局在把他們關押到巴特拉前沒有提供任何的理由，更沒有跟他們說什麼時候可以離開營區。

另一名母親面帶倦色的說，這邊沒有人是達伊沙(DAESH, 美國對伊斯蘭國的代稱），所有人想要的，就只是趕快回到家而已。

此外，伊拉克近日流出幾段爭議影片，其中一個畫面是多名穿著軍方制服的男子，將一名苦苦求饒的IS戰俘從懸崖上扔下，另外一段影片，是一名德籍16歲少女溫茲爾（Linda Wenzel），她的丈夫是IS戰士，不久前在戰場上陣亡，她被生擒遊街示眾，而且面臨被處死的命運，德國目前正循外交途徑，希望把溫茲爾引渡回國受審。