眼睛乾澀疲倦？5種會誘發乾眼症的常見藥物

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）近年來3C產品普及，人人無時無刻都低頭滑不停，導致用眼過度、眨眼次數減少之下，越來越多民眾因「乾眼症」到門診報到。乾眼症成因不外乎長期待冷氣房、戴隱形眼鏡和使用3C產品過當等，但根據美國密蘇里州的一位眼科副教授Stephanie Crist表示，許多民眾長期服用的藥物也會加重乾眼症的情況。

乾眼症常見症狀包括：眼睛乾澀、易疲倦、會癢、異物感、痛灼熱感、分泌物黏稠、怕風、畏光，以及對外界刺激很敏感等；較嚴重者眼睛會紅、腫、充血、角質化，角膜上皮破皮而有絲狀物黏附，長期之傷害則會造成角結膜病變，並會影響視力。

1. 抗組織胺藥

非索非那定（Allegra）、氯雷他定Claritin、司特寧（Zyrtec）和苯海拉明（Benadryl）這類的抗過敏藥物可有效緩解過敏和感冒症狀，卻也會減少眼睛的濕潤度。

2. 解鼻充血劑

可有效降低鼻黏膜充血情形，以達到緩解鼻塞情形，因此常用於治療鼻塞、鼻竇炎、流感和花粉症等鼻子不適症狀。但如同抗組織胺藥一樣會降低淚腺分泌。

3. 降血壓藥物

目前有多種藥物可用於治療高血壓，利尿劑就是其中一種，雖然可有效減少心血管疾病的罹患率與死亡率，但其中的乙型阻斷劑也會使淚腺功能較差。

4. 抗抑鬱藥，抗精神病藥和巴金森症藥物

這三種藥物長期服用，易出現副交感神經阻斷的後遺症，產生視力模糊和乾眼症。

5. 荷爾蒙治療和口服避孕藥

服用含有性激素的藥物會改變體內性激素水平改變，進而導致淚液分泌出現異常。換句話說，更年期、停經後的婦女性激素分泌減少，體內激素分泌紊亂之下，罹患乾眼症比例也較高

雖然以上幾款藥物會降低淚腺分泌，進而引發乾眼症，但醫師提醒切勿因此而擅自停藥，或者自行購買人工淚液、眼藥水等，恐使眼睛結膜角質化，反而加重乾眼症病情，如有任何不適，應該經由醫師診斷後及早治療。