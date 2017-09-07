麗晶封館派對　好萊塢大廚與頂級珠寶腕錶交會的時尚展演

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）時尚界的年度盛會--麗晶精品貴賓之夜於9月6日盛大舉行，今年特別將場地移至麗晶精品地下一、二樓進行封館派對，以「葛萊美」這個國際知名的音樂活動為創意主題，結合入住過晶華酒店的重量級葛萊美獎得主的音樂、「好萊塢天菜大廚」的美食、以及多家國際一線精品品牌的珠寶腕錶及華服展演，悉心打造出一場精彩非凡的音樂派對。

睽違多年，麗晶之夜再次將場地移至麗晶精品館內舉行，在挑高兩層樓的展演空間中打造出360度的魔幻LED舞台，邀請MaxMara、Etro、Anne Fontaine、Ermanno Scervino、Marina Rinaldi、Tory Burch、Kiton、Tod’s 等8家頂級時尚華服，以及Chaumet、Boucheron、Mikimoto、Franck Muller、Anna Hu、BVLGARI 等6家珠寶腕錶品牌，進行一場奢華無比的年度大秀！

令人印象深刻的秀品包括： Boucheron帶給貴賓們全台唯一的Khepri a Secret 聖甲蟲神秘錶，由18K白K金鑲鑽錶殼，共鑲嵌162顆鑽石，以及獨有動態模組技術讓聖甲蟲翅膀順暢開關，象徵著新生與復活；Mikimoto為征戰麗晶之夜，提供全球唯一的南洋真珠頂級珠寶長串鍊，搭配A World of Creativity 系列手環及戒指、南洋白色及黑真珠鑽石耳環以及Kaguwashi 系列 「枯山水」南洋真珠鑽石戒指；由Chaumet的繆思女神約瑟芬皇后為靈感設計的Joséphine系列項鍊、冠冕、手鐲及戒指，總重約42.27克拉；Franck Muller則推出42 Double Mystery 四季系列白K金珠寶腕錶搭配Talisman 奇幻數字白K金/玫瑰金縷空鑽石頸練及金琺瑯鑽戒；Anna Hu則獻出最新作品蕾絲祖母綠戒指，配上愛的禮讚套鍊及蕾絲白鑽耳環；壓軸的BVLGARI展出總價值超過1億元、全台唯一的一套頂級鑽石項鍊和戒指，配上Parentesi 系列 鑽石手鐲，完美展演驚艷全場。

跨領域結合頂尖好手，好萊塢星級主廚藝烹美饌

在令人炫目的豪華大秀之外，麗晶之夜的頂級食藝更是不容錯過，為呼應「葛萊美」的派對主題，麗晶精品邀請到曾經連續多年承接葛萊美以及艾美獎after party的美國好萊塢米其林一星餐廳—PATINA前主廚—李皞(Paul Lee)抵台客座，為與會貴賓們獻上讓影藝名流也讚賞不已的巨星級佳餚。

為增添派對熱鬧歡愉的氣氛，曾經榮獲「調酒奧斯卡」的帝亞吉歐（Diageo）世界頂尖調酒師大賽2012-2014的三屆冠軍尹德凱(Kai)、楊宜賓(Victor)及張勳進(Jeffery)也蒞臨現場，與4 MANO世界盃咖啡大師冠軍侯國全及張仲侖聯手獻上冠軍調飲；而Caviar House & Prunier更獻上1.8公斤的頂級魚子醬供賓客享用；更與時下餐飲界最受歡迎的品牌—欣臨企業股份有限公司(聖沛黎洛天然氣泡礦泉水、普娜天然礦泉水)，星坊酒業股份有限公司(Robert Mondavi美國 羅伯蒙岱維酒莊)、臺虎精釀啤酒、米凱樂精釀啤酒、啤酒頭精釀啤酒，以及超萌甜點—路地冰之怪物也來共襄盛舉，與晶華和晶英酒店的主廚團隊共同打造出15個精緻美味的時尚餐車，坐落於麗晶精品的購物長廊，讓整場派對長廊處處充滿美味驚喜！

享用佳餚美酒之餘，麗晶也攜手Samsung三星、透過Samsung最新型的Frame TV打造數位藝術牆；為增加派對的互動趣味性，讓當晚的美食留下紀錄、麗晶也與LINE合作「Regent Foodagraphy」活動，此為首次推出的LINE NOW相片牆服務，拍下當晚美食並上傳派對專屬的群組，即有機會獲得晶華好禮。

麗晶之夜揭開麗晶精品黃金週序幕 尊榮購物禮遇再加碼

除了在9月6日至17日的購物黃金周推出貴賓購物優惠，消費1萬元起、享有5%的現金禮券回饋，消費滿6萬、10萬、15萬及100萬，另加贈BVLGARI Omnia Paraba身體乳液、SEACRET經典指甲護理組、貴婦甜點Lady M起司雲朵蛋糕、以及晶華麗晶酒店集團住宿券等好禮外，麗晶之夜當晚也有限定加碼，消費每滿5萬，即享有晶華酒店禮劵1,000元；消費滿20萬，即贈限量BVLGARI綠茶香水系列；消費滿25萬，即贈限量La Prairie尊榮奢華禮劵；消費滿50萬，即享晶華酒店沐蘭SPA禮劵兩張；加上美國運通黑卡、白金卡三倍及兩倍積分回饋，及花旗、聯邦、匯豐、合作金庫及玉山銀行等多家限定加碼贈，以史無前例的高額折扣與禮贈，誠意十足之回饋消費貴賓。