金磚峰會中印笑談未來 印指揮官：須做好中印開戰準備

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）印度陸軍參謀總長拉瓦特(Bipin Rawat)在昨(6)日表示，由於中國軍隊頻繁在邊境活動，印度也不太可能與巴基斯坦和解，印軍應該做好未來開戰後，兩線作戰的準備。

拉瓦特所指的是上週才結束，中印在喜馬拉雅地區長達10周的軍事對峙，雖然情勢已經緩和，他仍認為未來兩國在印度北邊國界的關係會持續惡化，而與印度不睦的巴基斯坦與中國交好，可能會把握機會，在西部邊界地區做文章。

自從1947年脫離英國獨立後，為了喀什米爾地區的主權，印度曾在1962年與中國爆發戰爭，與巴基斯坦三度開戰，由於三國都握有核彈，彼此之間的衝突顯得更加危險。

傳統上，核武被認為是具有嚇阻作用的武器，擁核國因為會顧忌爆發全面性的核戰爭，而選擇在武裝衝突上自我克制，不過印度最大的通訊社《印度報業托拉斯》(The Press Trust of India Limited)引用拉瓦特的話指出，就南亞地區的局勢看來，說核武將完全阻止國家之間爆發戰爭，是一個錯誤的論述。

印度在上週同意從爭議性的喜馬拉雅洞朗高原(Doklam)撤軍，中國軍隊正在此地建築公路，引發印度抗議，雙方的駐軍隔著一小段距離相互對峙，甚至互相投擲石塊，這也是兩國數十年來邊境情緒最緊繃的一次，大有爆發戰爭的趨勢。

現階段，印度總理莫迪(Narendra Modi)正在中國的廈門參加由中國主辦的金磚五國(BRICs)高峰會，莫迪與中國國家主席習近平同意，當談到中印關係時，兩國應該「向前看」，似乎代表著要讓洞朗高原的對峙「就這樣過去」。

然而，拉瓦特的發言恰恰就在莫迪和習近平會面後的一天發布，這代表著印度並不完全信任中國，拉瓦特說，戰爭是現實的，印度必須防患未然，為開戰的那天做好準備。