「勵馨V-Men Run」：邁向無暴力 男人要說愛

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）多年來致力於推廣兩性平權的勵馨基金會於昨(6)日舉行「2017勵馨V-Men Run-讓愛發光 暴力閃邊」記者會。有別西方人，東方人較不懂的表現愛，尤其是男性，對子女關愛方式多以嚴厲來表現，因此會中邀請名人和藝人談論男性的愛，以及兩性間的相互尊重與體諒的重要性，並鼓勵有愛大聲說，有問題要溝通，把話講出來，才不會產生暴力。

銀幕上以暖男形象見長的李李仁說，雖然有七成的施暴者是男性，但現在男性受暴的情形也愈來愈多，所以防止暴力很重要。李李仁說，他還沒有當爸爸時，不知道怎麼做父親，不過他和太太陶子討論後，都認為不應該打小孩，只能用言教、身教影響小孩；除此之外，他們家沒有體罰，每天還要說好話，說讚美對方的話。

奧運國手、馬拉松好手張嘉哲也帶著爸爸蒞臨現場大聲說愛，張嘉哲表示，愛是一種表達和行為，而他和父親有一個共同興趣，就是跑步，他國中時很叛逆，有了共同興趣就會有共同話題，所以他和爸爸就透過這個興趣建立感情，像他現在有一個文創商行，只要有人批評他時，他爸爸就會跳出來，完全是關心與愛；而他也會透過行為表達對父親的愛。

奧運國手、馬拉松好手張嘉哲（右）和父親。

張嘉哲的爸爸則表示，他生命中有兩個好女人，一個是他媽媽，一個是他太太，這兩個都是他最敬佩的人，也是他最愛的女人；他更強調女人要往上抬（提高地位），女人真的很重要，他也當場感謝勵馨照顧這些受暴的女人，因為照顧受暴的女人，就等於照顧了我們這些男人。

為了倡議反暴力，勵馨也從V-Men路跑發展出男性情感教育，不但鼓勵男性大方流下男兒淚，也希望他們擁抱自己的柔軟，說出壓抑的情感故事，勇敢的釋放情緒，接納自己的脆弱，和女性建立平等的伙伴關係。今年也會按照往例，邀請男性朋友，繫上象徵「終止暴力」的紫色花布巾，穿上象徵站在女性角度（in her shoes）的高跟鞋及大肚裝，體會女性處境，站出來呼籲終止暴力。

今年勵馨路跑11月25日在新北市永和區綠寶石河濱公園（原名新北市永和區中正河濱公園）開跑，最大特色是與聯合國婦女委員會舉辦的16 Days of Activism - UN Women：消除性別暴力16天行動（UN16），以及「十億人起義反暴力」（One Billion Rising, OBR）結合，象徵台灣從本土走向國際，和全球反暴力運動同步，透過Glocalization（全球在地化）串連，早日落實性別公義。