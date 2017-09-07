2017年度表揚孝行獎暨社會教育頒獎典禮

新北市教育局於今(7)日舉辦2017年度表揚孝行獎暨社會教育頒獎典禮，市長朱立倫特地到場頒獎及表達敬意，今年度共計有57個團體及51個人獲獎，希望藉著獲獎者的故事鼓勵及時行孝、行善，並持續終身學習的求知熱忱。

今日頒發新北市「孝行獎｣、「社會教育貢獻獎｣、「藝術教育貢獻獎」、「終身學習楷模｣及「終身學習績優團體及個人｣等獎項，其中孝行獎8位獲獎者中，開明高職畢業生吳欣禧同學和三峽區吳皆興先生2位更獲頒全國孝行楷模殊榮。吳欣禧同學自己患有第一型糖尿病，為了照顧中風的父親，在2014年毅然決然辦理休學，全心照顧父親，並於閒暇時間打工貼補家用；吳皆興先生照顧失智症的母親，即使母親漸漸認不得家人，但經過耐心的照顧，讓失智情況獲得良好控制。

終身學習楷模計有12人獲表揚，其中71歲的曾秀琴女士，在克服癌症並走過失親之痛後，於64歲時加入豐年樂齡學習中心，除了學習歌唱、寫生、演戲外，也積極擔任志工創造生命價值，並分享自己癌症末期經歷激勵他人。致力克服身體、年齡及環境的障礙，持續學習，並自願擔任志工的熱情態度，正是現代社會中值得學習效法的優秀模範。

同時，今日也表揚社會教育貢獻獎的終身奉獻獎得主邱秋林先生，秉持著「努力工作，行善天下」的座右銘，針對環境教育、青年發展、弱勢關懷等議題，號召各項資源積極推動社會教育；藝術教育貢獻獎的終身成就獎則由國立臺灣藝術大學彭行才教授獲得，年齡近百的彭教授在國內戲劇界有舉足輕重的影響力，除了擔任導演及編劇外，在推行藝術教育上也不遺餘力，許多知名導演及演員皆是其學生。

典禮上同時也表揚6所補校績優學校、6位補校績優人員及30所樂齡中心訪視績優學校；新北市今年榮獲教育部評鑑樂齡教育業務「全國特優第一名」的殊榮，並且能夠成為更善、更美的學習型城市，都歸功於學校及同仁們長期推動成人教育，提供各區民眾就近學習的場所，豐富新北市的學習資源。

市長朱立倫表示，各項獲獎人都是社會學習的榜樣，無論是孝行獎對於長輩無微不至的照顧、終身學習楷模求知若渴的精神，皆長期以來站在社會教育的第一線，這些獲獎者，他們無怨無悔的貢獻自己的專長及能力，並用最大的熱情影響他人，這些人才的付出，是新北市最大的資產。