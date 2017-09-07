即日起只要1000元 就可申購富邦證券定期定額ETF

考量到高物價薪資卻不高的時代，年輕世代投資能力有限，為了讓新世代族群能夠儘早透過定時定額投資ETF的方式，儲備買車購屋、育兒儲蓄、幸福退休與圓人生每個重要夢想所需的資金，富邦證券自9月1日起，特別把定期定額投資ETF單筆最低門檻，從目前的3000元調降至1,000元，透過投資具風險分散的 ETF 商品，並藉由停利不停扣、持續不斷有紀律的投資，讓新世代的財富都能「萬丈高樓平地起」，累積人生的第一桶金。

證交所於今年1月開放之定期定額買台股（或ETF）業務，富邦證券在推出短短半年期間，申請人數突破萬人，扣款金額高達2.7億元，締造亮眼佳績。為何會有如此的佳績?富邦證券表示，因為投資人只要用一本證券帳戶就可以投資全世界重要的市場，且全面線上申辦作業，提供投資人每個月三次的扣款日期(6日、16日及26日)，還可自行選擇扣款日期及次數，有效將投入的成本平均分攤，如此便捷的申購方式，讓申請人數突破萬人。

富邦證券開辦ETF定期定額業務，首波推出富邦投信一系列ETF（排除槓桿與反向型ETF），並領先業界推出「五富臨門投資組合」ETF，讓投資人每個月以5,000元享有分散投資組合的優點，且同時投資全球受注目的市場，而五富臨門投資組合基金的標的包括：富邦NASDAQ-100 、富邦日本、富邦上証、富邦台50 、富邦印度等，各佔20%，因推出後深獲好評，後續又推出以美國公債當作核心資產的「美麗人生投資組合」ETF，及以全球具成長爆發力及經濟主流的四大區域為投資市場的「全球大四喜投資組合」ETF。

對投資人來說，ETF具備成本低、多空皆宜且操作靈活的特性，不但可以避免選錯股，還可免選進場時點，是很適合新世代的理財規劃，加上即日起每月只要1,000元定期定額的投資，輔以停利不停扣、持之以恆的操作方式，就可達成長期穩定報酬的投資目標。若尚未開戶的投資人，只要透過「富邦e開戶」APP免出門即可線上完成開戶，並於線上簽署定期定額買賣有價證券契約書，就可以在券商電子平台完成定期定額買ETF的設定，為自己累積第一桶金。