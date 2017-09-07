薩德反飛彈系統今在南韓部署完成　星州警民爆激烈衝突

（台灣英文新聞／郭紫寧綜合外電報導）北韓於3日成功試爆氫彈，南韓政府也加速部署「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德）。薩德的核心組件為6輛發射車，先前已有2輛完成部署，其餘的4輛，於今（7）日正式在南韓星州基地完成部署。

7日凌晨0點32分，10多輛載有薩德裝備的軍車，從京畿道平澤市駐韓美軍烏山空軍基地出發，並於8點11分，抵達星州附近。在運送過程中，反對部署「薩德」的當地居民和公民團體成員，堵住軍車的去路，和警方爆發激烈衝突。但10多分鐘後，「薩德」車隊突破重圍順利駛入星州基地。

派駐南韓的美軍​於今年4月26日已在星州部署2輛發射車，其餘4輛發射車和工程物資及機械暫時保管於京畿道烏山和慶尚北道倭館基地。今（7）日上午剩餘的4輛「薩德」發射車運入星州基地後，整套反飛彈系統正式成形，總共費時半年。

南韓國防部7日表示，根據韓美兩國就部署剩餘4輛「薩德」發射車達成的協議，今天完成「薩德」系統的臨時部署，將可保護南韓國民的生命安全，免受北韓各種彈道飛彈和核武力量的威脅。

不過抗爭民眾的看法剛好相反，認為將「薩德」飛彈攔截系統部署在星州，不但可能危害民眾健康，而且會讓當地，成為北韓主要的攻擊目標之一。

「薩德」系統將與韓美聯軍現有的「愛國者」防空飛彈系統高低搭配多層佈防，但攔截範圍並未覆蓋南韓全國，反飛彈效果仍有爭議。