「鏘條通」－2017街區藝術祭「藝」起嗨翻到「鏘」

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）「鏘條通─2017街區藝術祭」為台北國際藝術村於今年新創之展演品牌，透過展覽作品、行為藝術、音樂饗宴、專才導覽等亮點發生，緊扣條通街區的地域特色，發展出極具創作性、公共性、互動性的節慶藝術祭活動，期待在策劃團隊所營造的氛圍中，讓觀者與創作者產生近距離的接觸與互動，並藉由各類藝術範疇在此的匯集交流，相互碰撞，在過程中直接或間接參與這個藝術派對，「藝」起「鏘」一夏！

台北國際藝術村自2002年10月起，由臺北市政府文化局於中央行政特區成立，作為國內外藝術家進駐的基地，利用橫向連結串聯起全球藝術進駐機構與縱向延伸開放國內外藝術家申請進駐，透過閒置空間再利用的概念，將該場域重新規劃為藝術家創作與居住的空間。台北國際藝術村周邊鄰近中山北路與林森北路，皆曾繁榮一時。其中「條通街區」源自於日據時代，日本政府已使用條通為巷道命名，也是當時日人專屬的高級住宅區。在日本戰敗撤退後，改由日商重返臺灣投資設廠，條通地區也慢慢轉型為日本風味街區，各式商店林立，人潮川流不息。雖後因政治、經濟因素逐漸沒落，但仍為熱鬧的小型商圈，許多餐飲、娛樂，甚至聲色場所林立。

此外，隨著政府對文化藝術事業的支持與政策調整，許多閒置空間也轉化為藝術文化場館，如：「台北當代藝術館」、「華山1914文化創意產業園區」等，包括「台北國際藝術村」本身的成立宗旨亦是如此。在政府文化政策的支持與協助下，進而帶動許多個人（團隊）或私人企業，以自發性方式形成藝術勢力，將小型的閒置空間轉化成畫廊、文創商店、藝術展演推廣場所、獨立書店等類型的存在，使其蔓延下去。

作為臺灣藝術村領頭角色之一，是臺灣首座由公家單位發起並成立的藝術進駐機構，更因位處臺北市中心地位，希冀透過長久積累的實力與能量，以「藝術」為名，將其「自由」與「不朽」的特質，散播在街區場域。特別是「飲食場所」、「藝文場館」與「大眾空間」中，透過藝術及其相關展演活動，為條通街區注入一股藝術新勢力，推翻民眾對陌生區域的不安與想像，以整體帶動周邊區域，強化藝術網絡，再造條通街區。

首屆2017條通街區藝術祭活動將呈現涵蓋靜態展覽、動態表演、聲響開幕、藝術場館及娛樂場所，結合數十位（組）藝術家（團隊），更與濕地 venue（創意實驗基地）聯手打造2017街區藝術祭，分別呈現「鏘條通」及「新條通樂園」兩大脈絡，並聯合台北當代藝術館、溫事、STEPHANE DOU CHANGLEE YUGIN、柯達大飯店、七條通味道筋、天晴、 梅門六條通、照島計時店、非畫廊等共襄盛舉，期待透過各類領域在此交集激盪，萌發出嶄新形象，穿透觀眾的五感體驗，「藝」起嗨翻到「鏘」！