富邦金控頒贈「婞運助威金」5萬美元予金牌舉重選手郭婞淳

期盼續創高峰 挺進2018印尼亞運及2020東京奧運為鼓勵優秀體育人才，富邦金控今日(6日)宣布，頒贈「婞運助威金」5萬美元予富邦金控贊助的本屆世大運舉重金牌選手郭婞淳，獎勵其不斷挑戰自我的精神，並將支持其繼續挑戰2018亞運及2020奧運。今日舉行的頒贈儀式，由富邦集團蔡明忠董事長親自出席，並邀請中華奧委會榮譽主席蔡辰威到場見證。

富邦集團董事長蔡明忠在頒贈儀式致詞時表示，體育是讓台灣接軌國際的重要軟實力，推廣體育可以帶動國人健康運動風氣，更與富邦品牌精神不謀而合，因此長期以來大力支持各項體育發展與菁英選手的培育，具體實踐「正向的力量」品牌精神。金控贊助的舉重好手郭婞淳，除了在舉重運動上表現傑出，更懂得與人分享並樂於回饋，是富邦品牌精神的具體實踐者！本次為了獎勵婞淳在世大運奪金並打破世界紀錄，富邦金控特別頒發5萬美金的「婞運助威金」，希望藉著對婞淳的贊助與獎勵，讓她無後顧之憂，持續創造高峰，為台灣運動員樹立新典範。

富邦金控董事長蔡明興表示，2014年郭婞淳練習時受了嚴重的傷，但她以正向積極的態度面對，努力復健並克服心理上的障礙，富邦金控自2015年底開始贊助當時剛傷癒復出的郭婞淳，而她也不負眾望，不僅在2016年里約奧運為中華隊奪得銅牌，更在今年大放異彩，一連奪下亞錦賽金牌與台北世大運金牌！富邦金控將持續贊助並支持婞淳，除了今日頒贈的世大運獎金外，接下來的2018年印尼亞運婞淳若奪金，富邦將頒發「婞運助威金」5萬元美金；2020年東京奧運，若奪得金牌，富邦將再頒發「婞運助威金」10萬元美金、銀牌5萬美金、銅牌2.5萬美金，希望成為婞淳征戰世界體壇的強力後盾。