中華電信運動推廣有成 榮獲「體育推手獎」三大獎項

教育部體育署今（6）日宣布第八屆「體育推手獎」，中華電信蟬聯「長期贊助獎」及「推展類金質獎」兩大獎，更獲得「贊助類金獎」的肯定，中華電信總經理謝繼茂由陳建仁副總統手上接受獎座，並表示「中華電信自2006年開始推動企業社會責任，全方位營造健康幸福的產業環境，由內而外鼓勵運動風氣、強化身心健康；並致力於運動產業的推廣與發展，除了支持國內重要賽事外，也長期贊助國內籃球、棒球、高爾夫、網球、羽球以及電競...等運動項目，提升國人運動風氣，而『電信女籃』更是培育出許多優質選手，提升國家整體的體育實力。」

象徵台灣體壇最高榮耀的「體育推手獎」目的為鼓勵企業、團體及個人投入推動台灣體育的發展，培育精英選手，並增進全民健康運動生活。中華電信已連續9年贊助大專體總各項運動，蟬聯「長期贊助獎」；已邁入45年的「電信女籃」已連續數年獲得「推展類金質獎」；今年更是全力支持2017台北世界大學運動會，再度榮獲「贊助類金獎」。

「2017台北世界大學運動會」於上週三（8/30）圓滿落幕，是台灣有史以來最高等級的運動賽事活動，中華電信肩負起重要的網路架設及傳輸工作，與市府及世大運團隊緊密合作，進行縝密的網路規劃及建置，在台北、新北、桃園及新竹四縣市共計約80處場館，佈建多達400條以上電路，動員超過2,500人次技術工程師，架設賽事轉播專屬光纖、VPN網路及提供國、內外媒體即時發稿等重要網路系統的建置，整體贊助的設備與服務價值超過新台幣1億元！讓最新、最精彩的賽事，透過高品質的網路即時傳遞至全球各地，讓世界看見台灣！

中華電信也以MOD 4K轉播開閉幕式，是台灣首次以4K訊號直播運動賽事，引領4K影視新紀元的來臨，更透過旗下OTT平台Hami Video提供多螢觀賞，讓觀眾能隨時隨地觀看精彩賽事。

除了世大運，中華電信持續贊助多元體育項目，包括大專校院籃球運動聯賽UBA、超級籃球聯賽SBL、U12世界盃少棒賽、今年亞洲盃棒球賽、裙擺搖搖高爾夫、海碩盃網球以及台北羽球公開賽...等，旗下「中華電信女子籃球隊」更是自民國63年成立至今，投入逾10億元細心培育，現為台灣女子超級籃球聯賽（WSBL）一員，肩負推動籃球運動及培育優秀球員使命，目前隊中的人氣王，綽號「法拉利」的陳晏宇，在世大運女籃賽事中表現驚艷，在銅牌戰率隊演出逆轉秀，為國爭光。

中華電信除了向外推廣，亦持續對內傳遞運動的精神與重要性，除有多個運動社團外，也定期舉辦員工活動，本次世大運邀請全體員工參與「2017台北世大運募集里程活動」，帶動中華電信員工士氣與活力。中華電信由內而外成就健康幸福的職場環境，提升運動產業的成長動能，將永續經營投注於人民健康與社會共融，強化台灣的體育競賽競爭力！