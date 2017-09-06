《金法尤物》瑞絲薇斯朋：逃離不能接受妳事業心的男人

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）以《金法尤物》（Legally Blonde）廣為台灣觀眾熟知的奧斯卡、金球獎雙料影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），睽違七年再度重返浪漫領域，主演《高年級實習生》（The Intern）導演最新監製的愛情喜劇《愛情齡距離》（Home Again），未上映即獲得廣大討論度及期待。

瑞絲這回飾演剛和丈夫分居的兩個孩子的媽，這也讓曾當過單親媽媽的瑞絲超有感，並在受訪時表示：「我和角色都經歷過離婚，主角那種茫然若失、不知自己能否還有機會再次遇到愛情的心境，讓我非常感同身受。」

瑞絲近日更投書時尚雜誌《Glamour》，探討娛樂產業的性平等議題，並鼓勵女性應該對事業抱持更大的野心，她在投書中也指出，對女性來說，娛樂產業近年來已經有很大的變化。

「我記得十五年前，一個年輕女演員，隻身來到洛杉磯試鏡的樣子。」她寫道：「總是有很多年輕女子為得到某個電影中的一個女孩角色在綠色的房間裡等待試鏡。到達攝影棚時，我發現除了試鏡的女孩們，片廠沒有任何其他女人，我被150個男人團團包圍。」

時至今日，儘管越來越多優秀的女性從業人員如雨後春筍般出現，瑞絲薇斯朋認為電影及電視產業應該朝更有意義的方向改變。她指出，能於以男性為多數的產業中成功，搖身成為萬綠叢中一點紅，全都歸功於她對事業的野心以及不屈不撓的精神。

「是這樣的，遇到不如意的狀況時，你可以選擇抱怨，然後把自己陷入負面情緒的深淵，其實我也常常這樣。」她接著寫道：「這些憤怒來自我內心最深處也真實的感受，但我母親總是告訴我：如果你想要完成一件事情，就自己動手去做！」

聽了母親的忠告，瑞絲薇斯朋投身電影製片產業，把想說的故事拍成電影，製作的電影包括賣座片《控制》（Gone Girl），她除製片外也主演了《那時候，我只剩下勇敢》（Wild），兩部片於2015年皆得到奧斯卡提名。

回望過去十五年的起起伏伏，她想告訴當代女性：「我們能夠創造改變的唯一方式就是努力，我的建議是：做你自己擅長的事，當然，遠離那些認為有野心是件好事的人。」

「從那個不能接受你事業心的男人身邊逃走吧！社會認為一個有熱情和雄心的女人是自私的，而我們必須努力改變這個想法。」