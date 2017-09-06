臺灣企銀全體總動員 前進CAMS！CFP！

為提升全員防制洗錢及打擊資恐專業知能，臺灣企銀推出短期激勵補助專案，鼓勵同仁於今(106)年12月底前取得國際公認反洗錢師(CAMS)證照者，由行方全額補助考照費用及3年入會年費，並釋出誘人獎金，取得中文證照者，每人加發10,000元；英文證照者，每人加發13,000元，公布3日內即達本專案目標，湧入近1,700人報名參加公認反洗錢師協會(ACAMS)舉辦之團體考試，顯見同仁取得CAMS證照之強烈企圖心。

臺灣企銀為落實國內、外各營業單位及總行部處管理人員執行防制洗錢業務，請各單位遴派從事防制洗錢相關工作主管參加報考以取得CAMS證照，讓防制洗錢專業普及臺灣企銀每一個營業據點，全力為明(107)年第4季亞太洗錢防制組織(APG)評鑑做好準備。

另外，為提供主力客群中小企業主全方位理財服務，樹立臺灣企銀財富管理專業銀行形象，該行對認證理財規劃顧問師(CFP)報名、課程、認證費用亦提供優惠補助方案，期激勵優秀同仁報考，以培育更多國際級財富管理專業人才。

以上「雙重獎勵」足見臺灣企銀高度重視同仁專業能力，相信透過本次激勵專案必能提升行員專業知能，提供客戶更具專業優質的金融服務，展現該行企業金融與財富管理專業形象。