台北美福中秋正飄香 精緻燒烤、自助BBQ 邀您品嚐炭火上的舌尖美味

陣陣飄香的「烤肉」美食已成為中秋節臉書的洗版內容，台北美福大飯店分別於自助餐廳、日本料理及義法餐廳推出不同型態的燒烤饗宴。9/30-10/4擁有多款中西日式等異國美饌的「彩匯自助餐廳」，晚間時段將於戶外廣場推出 板烤鹹豬肉 、 帶骨香腸 及使用多款香料調味的 炭烤肯瓊海味 等料理，由師傅們專業炭烤，賓客們優雅品嚐，晚餐每位NT$2,000+10%；晴山日本料理及GMT義法餐廳即日起至10/4推出「美牛燒烤饗宴」，豐富的油花分佈經過炭火燒烤，完封鮮美肉汁，搭配多道主廚料理，每位NT$2,500+10%起；想要自己動手炭烤的賓客，彩匯自助餐主廚謝金龍嚴選食材，於9/13至10/10推出「五星主廚烤肉禮盒」搭配調理影片，看主廚如何將有美人蝦之稱的 野生花蝦 、美國特選帶骨牛小排及伊比利霜降豬肉等食材醃佐炭烤，料理出鮮香十足的燒烤美味，每盒加贈彩匯自助下午茶雙人券及平日午晚餐「四人同行一人免費」優惠券，中秋精選每盒NT$5,688，歡迎至美福食集線上選購。中秋佳節到美福除了「好吃」，更「好逛」，10/1於飯店戶外廣場舉辦「彩匯好事集」，與花蓮小農合作，當天並限量贈送200顆有機文旦，詳情及訂位請洽02-7722-3399轉各活動餐廳。

中秋烤肉陣陣飄香，台北美福大飯店位於一樓的彩匯自助餐廳，9/30-10/4的晚餐時段，將於後方廣場推出多道炭烤料理，有鹹香對味的「板烤鹹豬肉」，鮮嫩多蔬的「雞腿鮮蔬串」與「綜合時蔬」，還有香氣飽滿的「肯瓊鮮味透抽」。美味的燒烤料理由師傅們專業炭烤，賓客們可於廳內優雅品嚐，搭配餐檯上中西日式料理與各式甜點飲品，美味饗宴不設限。除了豐富多樣的自助餐，即日起至10/4，位於飯店三樓的晴山日本料理，午、晚餐期間於炭火料理區推出美牛極饗餐，嚴選富含豐富油花的美國牛肉，以日本備長炭細心炭烤，滋滋作響的炭火聲，誘發出陣陣的牛肉鮮香，由師傅們於料理檯前親手烹調、擺盤，滿足了視覺與味覺享受，隨餐提供有精緻前菜、時令生魚片、日式釜飯等料理，每位NT$4,000+10%(原價NT$4,600+10%)；喜愛西式餐點的賓客，位於四樓的GMT義法餐廳，晚餐期間無限供應多道BBQ料理、開胃佳餚與沙拉。此外，每位均提供有主餐「美國牛肋排與紐西蘭羊排搭小牛香腸」及「礁岩龍蝦尾與北海道干貝搭石班魚柳」二選一，每位NT$2,500+10%(原價NT$2,800+10%)。即日起訂餐贈送義大利Peroni啤酒一瓶，另可享Bollinger Special Cuvee NV 每瓶優惠價NT$3,200 (原價NT$3,600)。

一連串的燒烤美食，滿足味蕾享受，除了美食，台北美福將邀集產地小農，10/1上午八時至下午四時將於飯店後方廣場推出「彩匯好事集」，遠自花蓮而來的多家小農們，將產地的農產帶到美福，透過面對面的接觸，將帶您發現更多「新鮮事」。好吃、好逛又好玩，活動當天更帶來現場精彩表演以及百顆有機文旦限量贈送，歡迎大小朋友蒞臨參與。喜歡三五好友齊聚燒烤的賓客們，台北美福大飯店另推出「五星主廚烤肉禮盒」，由彩匯自助餐廳謝金龍主廚嚴選美福國際引以為傲的頂級食材，有「美人蝦」之稱的野生花蝦、美國特選帶骨牛小排、安格斯牛小排、紐西蘭小羔羊肩排、半殼生蠔以及伊比利霜降豬肉等，為讓賓客們在家也能輕鬆料理，台北美福特別拍攝料理秘技影片，看主廚如何調製三款推薦醬料。

禮盒中的伊比利霜降豬肉片、羊肩排等肉品，主廚推薦以香橙、白酒、月桂葉、西洋芹等香料製成的「橙香特製香草醃醬」及採用蒜頭、百里香、迷迭香、橄欖油及現磨黑胡椒等製成的「蒜味香草醃醬」來醃製食材，每項食材經冷藏醃製12小時後即可炭烤品嚐。喜歡重口味的賓客，主廚推薦百搭款佐料「主廚特製香料粉」，內容主要有百里香、奧勒岡、香蒜、胡椒、辣椒粉等香料，食用可直接灑於烤好的食材，主廚表示「不喜好吃辣的朋友們，可將辣椒粉更換為匈牙利紅椒粉，同樣達到增色、增味效果，但不顯嗆辣」。如何炭烤出恰到好處的美味燒烤，跟著主廚這樣做，每個人也可以是五星大廚。精美的烤肉禮盒，除了多達八項的燒烤食材，每盒均加贈有彩匯自助下午茶雙人券1張及平日午、晚餐「四人同行一人免費」的優惠券1張(贈送之餐券總價值NT$4,356)，烤肉禮盒每盒NT$5,688，9/13-10/10歡迎至美福食集的線上購物平台選購。