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台北美福中秋正飄香 精緻燒烤、自助BBQ 邀您品嚐炭火上的舌尖美味

By  台灣英文新聞
2017/09/06 15:40

陣陣飄香的「烤肉」美食已成為中秋節臉書的洗版內容，台北美福大飯店分別於自助餐廳、日本料理及義法餐廳推出不同型態的燒烤饗宴。9/30-10/4擁有多款中西日式等異國美饌的「彩匯自助餐廳」，晚間時段將於戶外廣場推出板烤鹹豬肉帶骨香腸及使用多款香料調味的炭烤肯瓊海味等料理，由師傅們專業炭烤，賓客們優雅品嚐，晚餐每位NT$2,000+10%；晴山日本料理及GMT義法餐廳即日起至10/4推出「美牛燒烤饗宴」，豐富的油花分佈經過炭火燒烤，完封鮮美肉汁，搭配多道主廚料理，每位NT$2,500+10%起；想要自己動手炭烤的賓客，彩匯自助餐主廚謝金龍嚴選食材，於9/13至10/10推出「五星主廚烤肉禮盒」搭配調理影片，看主廚如何將有美人蝦之稱的野生花蝦、美國特選帶骨牛小排伊比利霜降豬肉等食材醃佐炭烤，料理出鮮香十足的燒烤美味每盒加贈彩匯自助下午茶雙人券及平日午晚餐「四人同行一人免費」優惠券，中秋精選每盒NT$5,688，歡迎至美福食集線上選購。中秋佳節到美福除了「好吃」，更「好逛」，10/1於飯店戶外廣場舉辦「彩匯好事集」，與花蓮小農合作，當天並限量贈送200顆有機文旦，詳情及訂位請洽02-7722-3399轉各活動餐廳。

中秋烤肉陣陣飄香，台北美福大飯店位於一樓的彩匯自助餐廳，9/30-10/4的晚餐時段，將於後方廣場推出多道炭烤料理，有鹹香對味的「板烤鹹豬肉」，鮮嫩多蔬的「雞腿鮮蔬串」與「綜合時蔬」，還有香氣飽滿的「肯瓊鮮味透抽」。美味的燒烤料理由師傅們專業炭烤，賓客們可於廳內優雅品嚐，搭配餐檯上中西日式料理與各式甜點飲品，美味饗宴不設限。除了豐富多樣的自助餐，即日起至10/4，位於飯店三樓的晴山日本料理，午、晚餐期間於炭火料理區推出美牛極饗餐，嚴選富含豐富油花的美國牛肉，以日本備長炭細心炭烤，滋滋作響的炭火聲，誘發出陣陣的牛肉鮮香，由師傅們於料理檯前親手烹調、擺盤，滿足了視覺與味覺享受，隨餐提供有精緻前菜、時令生魚片、日式釜飯等料理，每位NT$4,000+10%(原價NT$4,600+10%)；喜愛西式餐點的賓客，位於四樓的GMT義法餐廳，晚餐期間無限供應多道BBQ料理、開胃佳餚與沙拉。此外，每位均提供有主餐「美國牛肋排與紐西蘭羊排搭小牛香腸」及「礁岩龍蝦尾與北海道干貝搭石班魚柳」二選一，每位NT$2,500+10%(原價NT$2,800+10%)。即日起訂餐贈送義大利Peroni啤酒一瓶，另可享Bollinger Special Cuvee NV 每瓶優惠價NT$3,200 (原價NT$3,600)。

一連串的燒烤美食，滿足味蕾享受，除了美食，台北美福將邀集產地小農，10/1上午八時至下午四時將於飯店後方廣場推出「彩匯好事集」，遠自花蓮而來的多家小農們，將產地的農產帶到美福，透過面對面的接觸，將帶您發現更多「新鮮事」。好吃、好逛又好玩，活動當天更帶來現場精彩表演以及百顆有機文旦限量贈送，歡迎大小朋友蒞臨參與。喜歡三五好友齊聚燒烤的賓客們，台北美福大飯店另推出「五星主廚烤肉禮盒」，由彩匯自助餐廳謝金龍主廚嚴選美福國際引以為傲的頂級食材，有「美人蝦」之稱的野生花蝦、美國特選帶骨牛小排、安格斯牛小排、紐西蘭小羔羊肩排、半殼生蠔以及伊比利霜降豬肉等，為讓賓客們在家也能輕鬆料理，台北美福特別拍攝料理秘技影片，看主廚如何調製三款推薦醬料。

禮盒中的伊比利霜降豬肉片、羊肩排等肉品，主廚推薦以香橙、白酒、月桂葉、西洋芹等香料製成的「橙香特製香草醃醬」及採用蒜頭、百里香、迷迭香、橄欖油及現磨黑胡椒等製成的「蒜味香草醃醬」來醃製食材，每項食材經冷藏醃製12小時後即可炭烤品嚐。喜歡重口味的賓客，主廚推薦百搭款佐料「主廚特製香料粉」，內容主要有百里香、奧勒岡、香蒜、胡椒、辣椒粉等香料，食用可直接灑於烤好的食材，主廚表示「不喜好吃辣的朋友們，可將辣椒粉更換為匈牙利紅椒粉，同樣達到增色、增味效果，但不顯嗆辣」。如何炭烤出恰到好處的美味燒烤，跟著主廚這樣做，每個人也可以是五星大廚。精美的烤肉禮盒，除了多達八項的燒烤食材，每盒均加贈有彩匯自助下午茶雙人券1張及平日午、晚餐「四人同行一人免費」的優惠券1張(贈送之餐券總價值NT$4,356)，烤肉禮盒每盒NT$5,688，9/13-10/10歡迎至美福食集的線上購物平台選購。

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