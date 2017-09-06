資深影后新片【愛情齡距離】小鮮肉爭獻殷勤

面對愛情，年齡究竟是不是問題？即將在9月15日與台灣觀眾見面的年度重磅愛情喜劇【愛情齡距離】女主角不是2、30歲的都會女子，而是40歲以上的媽媽級角色。

艾莉絲（瑞絲薇斯朋飾演）是兩個孩子的媽，與丈夫（麥可辛飾演）分居之後，帶著兩個女兒重返洛杉磯老家開啟嶄新生活。她在40歲生日派對上，認識三位年輕又極具魅力的天菜，他們恰巧需要暫時居住的地方，艾莉絲便讓三個小鮮肉暫時住進她家，其中有「休葛蘭接班人」之稱的小鮮肉（皮可亞歷山大飾演）對她展開熱烈追求，讓艾莉絲再度燃起戀愛的念頭！此時，丈夫突然現身在她家門口，徹底顛覆了她在洛杉磯的新生活。

女主角瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）以【金法尤物】（Legally Blonde）廣為人知，並以【為你鍾情】（Walk the Line）勇奪奧斯卡、金球獎雙料影后的領銜主演。其實片中角色對照瑞絲薇斯朋的真實人生，也頗有類似經歷──她曾離過一次婚，做過單親媽媽，無疑對角色有所體會，她也對此透露：「希望本片能給在感情十字路口上感到迷網的女性一些方向，並可以傳遞希望給大家。」

本片監製南茜梅爾斯，曾以【男人百分百】開創女性導演最高1億8千萬美元票房紀錄，這回延續她最擅長的愛情喜劇路線，並找來她的親生女兒海莉梅爾斯夏爾（Hallie Meyers-Shyer）擔任導演與編劇。

值得一提的是，南茜梅爾斯早年與丈夫離異，一直帶著兩個女兒生活，不過這段失敗的婚姻並沒有給她帶來陰霾，反而成為她多年來的編劇主要靈感來源。這回與女兒共同創作這部電影，無疑傳遞出傳承與創新的濃厚意義。