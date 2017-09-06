你「喝」的安全嗎？ 研究：83%自來水遭塑膠污染

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）無論是用來盥洗，還是煮來飲用，你有想過，每天使用的自來水，真的安全嗎？

非營利媒體Orb Media委託科學家針對十來個國家的自來水做分析，發現居然有高達83%的樣本中，有被塑膠纖維污染的痕跡，其中美國淪陷程度最慘，包括國會大廈、美國環境保護署(EPA)的總部、川普大樓在內的自來水中，有高達94%發現了塑膠纖維，黎巴嫩和印度則緊追在美國之後，污染程度分別居第二和第三，英國、德國和法國等歐洲國家雖然污染程度最少，卻也有72%。

這個分析結果顯示了我們周遭的環境被「微塑膠」(microplastic)污染的程度嚴重，紐約州立大學弗雷多尼爾學院(State University of New York in Fredonia)微塑膠專家，Sherri Mason博士表示，人們其實已經有足夠的數據可以佐證塑膠對環境的影響，如果對野生環境影響甚鉅，我們到底哪來的自信認為這些因子不會影響到人類？

除了Orb Media主導的研究外，愛爾蘭在6月也進行了一次調查，得到了類似的結果，團隊在自來水和井水的樣本中發現了微塑膠。

領導研究的愛爾蘭高威梅雅理工學院(Galway-Mayo Institute of Technology)教授，Anne Marie Mahon博士指出，這個問題有兩個重點，一來，塑膠微粒會對人體產生什麼影響；二來，這些細小塑膠粒可能會累積哪些化學物質，或是積聚哪些病菌。

Mahon說，塑膠纖維如果存在，這代表奈米尺寸的塑膠顆粒也同時並存，這些微粒可以突破細胞、器官的屏障，造成身體上的負擔，微塑膠在下水道的時候也會吸引病菌依附，進而造成健康問題。

除此之外，英國普利茅斯大學(Plymouth University)教授Richard Thompson也說，微塑膠在環境中會吸收有害的化學物質，等到循環進入人體內，這些物質又會被釋放出來，現階段，英國大約已經有三分之一的魚類發現塑膠微粒，食安出現重大漏洞。

最近的研究都還只是冰山一角，微塑膠污染的研究已經持續了好一陣子，德國的研究發現，取樣的24個啤酒品牌全部都含有塑膠纖維，同樣的成分也在蜂蜜、糖的內部被發現；2015年的時候，法國的研究員更是發現，這些塑膠也存在於空氣當中，每年大約有3公噸的塑膠微粒藉由「落塵」進入城市的空氣當中。

現階段，微塑膠如何進入飲水系統仍舊是一個謎，不過從大氣進入是個確定的路徑，每天人們穿著的衣物、使用的地毯落下的纖維量不知凡幾，巴黎第十二大學(University Paris-Est Créteil)的研究員Johnny Gasperi則指出，地表水體被大氣落塵汙染的機率最高，這些水最後進入循環，成為人們的飲用水。

研究發現，一台洗衣機只要循環運作一次，就可以將大約70萬的塑膠纖維排入環境當中，雨水也可能把空氣中或是黏附在物體上的塑膠微粒沖入下水道，導致這些塑膠進入水循環，在黎巴嫩，就連天然的泉水，也有94%被塑膠纖維污染，極有可能就是因為這些因素所導致。

更糟的是，現在人類還沒有有效的方式，可以100%讓這些微塑膠在進入循環前被攔截住。

對於那些心想「那我就不喝自來水就好」的人，解決方法也沒有那麼簡單，Orb Media在美國的抽樣檢查中，發現許多瓶裝水也未能倖免。

事實上，自從1950年代開始，人類大概製造了83億公噸的塑膠製品，現在每年全球仍大概生產3億公噸的塑膠，其中大約只有20%被回收或是焚化，剩下的塑膠垃圾，最後的落腳點可能是海洋、土壤，甚至是空氣中，對環境造成重大的負擔。

加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校(University of California and Santa Barbara)教授Roland Geyer說，人類已經讓到處都充滿了塑膠，這些塑膠垃圾會對環境產生許多不可逆的負面衝擊，然而可能一直要到已經太遲的時候，人們才會知道這些負面影響是什麼。

研究人員指出，塑膠很方便沒錯，人類的生活需要塑膠，這也沒錯，只是現階段的做法是在自掘墳墓，未來，垃圾處理的技術、方式都要大幅精進，才有可能改善人類現在的處境。