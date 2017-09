你「喝」的安全嗎？ 研究：83%自來水遭塑膠污染

(台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導)無論是用來盥洗,還是煮來飲用,你有想過,每天使用的自來水,真的安全嗎?

非營利媒體Orb Media委託科學家針對十來個國家的自來水做分析,發現居然有高達83%的樣本中,有被塑膠纖維污染的痕跡,其中美國淪陷程度最慘,包括國會大廈、美國環境保護署(EPA)的總部、川普大樓在內的自來水中,有高達94%發現了塑膠纖維,黎巴嫩和印度則緊追在美國之後,污染程度分別居第二和第三,英國、德國和法國等歐洲國家雖然污染程度最少,卻也有72%。

這個分析結果顯示了我們周遭的環境被「微塑膠」(microplastic)污染的程度嚴重,紐約州立大學弗雷多尼爾學院(State University of New York in Fredonia)微塑膠專家,Sherri Mason博士表示,人們其實已經有足夠的數據可以佐證塑膠對環境的影響,如果對野生環境影響甚鉅,我們到底哪來的自信認為這些因子不會影響到人類?

除了Orb Media主導的研究外,愛爾蘭在6月也進行了一次調查,得到了類似的結果,團隊在自來水和井水的樣本中發現了微塑膠。

領導研究的愛爾蘭高威梅雅理工學院(Galway-Mayo Institute of Technology)教授,Anne Marie Mahon博士指出,這個問題有兩個重點,一來,塑膠微粒會對人體產生什麼影響;二來,這些細小塑膠粒可能會累積哪些化學物質,或是積聚哪些病菌。

Mahon說,塑膠纖維如果存在,這代表奈米尺寸的塑膠顆粒也同時並存,這些微粒可以突破細胞、器官的屏障,造成身體上的負擔,微塑膠在下水道的時候也會吸引病菌依附,進而造成健康問題。

除此之外,英國普利茅斯大學(Plymouth University)教授Richard Thompson也說,微塑膠在環境中會吸收有害的化學物質,等到循環進入人體內,這些物質又會被釋放出來,現階段,英國大約已經有三分之一的魚類發現塑膠微粒,食安出現重大漏洞。

最近的研究都還只是冰山一角,微塑膠污染的研究已經持續了好一陣子,德國的研究發現,取樣的24個啤酒品牌全部都含有塑膠纖維,同樣的成分也在蜂蜜、糖的內部被發現;2015年的時候,法國的研究員更是發現,這些塑膠也存在於空氣當中,每年大約有3公噸的塑膠微粒藉由「落塵」進入城市的空氣當中。

現階段,微塑膠如何進入飲水系統仍舊是一個謎,不過從大氣進入是個確定的路徑,每天人們穿著的衣物、使用的地毯落下的纖維量不知凡幾,巴黎第十二大學(University Paris-Est Créteil)的研究員Johnny Gasperi則指出,地表水體被大氣落塵汙染的機率最高,這些水最後進入循環,成為人們的飲用水。

研究發現,一台洗衣機只要循環運作一次,就可以將大約70萬的塑膠纖維排入環境當中,雨水也可能把空氣中或是黏附在物體上的塑膠微粒沖入下水道,導致這些塑膠進入水循環,在黎巴嫩,就連天然的泉水,也有94%被塑膠纖維污染,極有可能就是因為這些因素所導致。

更糟的是,現在人類還沒有有效的方式,可以100%讓這些微塑膠在進入循環前被攔截住。

對於那些心想「那我就不喝自來水就好」的人,解決方法也沒有那麼簡單,Orb Media在美國的抽樣檢查中,發現許多瓶裝水也未能倖免。

事實上,自從1950年代開始,人類大概製造了83億公噸的塑膠製品,現在每年全球仍大概生產3億公噸的塑膠,其中大約只有20%被回收或是焚化,剩下的塑膠垃圾,最後的落腳點可能是海洋、土壤,甚至是空氣中,對環境造成重大的負擔。

加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校(University of California and Santa Barbara)教授Roland Geyer說,人類已經讓到處都充滿了塑膠,這些塑膠垃圾會對環境產生許多不可逆的負面衝擊,然而可能一直要到已經太遲的時候,人們才會知道這些負面影響是什麼。

研究人員指出,塑膠很方便沒錯,人類的生活需要塑膠,這也沒錯,只是現階段的做法是在自掘墳墓,未來,垃圾處理的技術、方式都要大幅精進,才有可能改善人類現在的處境。