廣錠科技股票轉上櫃案 7日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的廣錠科技股份有限公司(股票代碼：6441；以下簡稱：廣錠公司）明(7)日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股42.02元，並於9月7日起開始競價拍賣到9月11日結束，於9月13日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.19倍(50元)為承銷價格的上限。至2017年9月5日止，廣錠公司在興櫃市場的股票成交均價為75.55元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，廣錠公司此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2,336千股，公開申購計有583千股，競拍底價每股訂為42.02元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.19倍為承銷價格上限，並於9月15日開始公開申購。

廣錠公司成立於2011年，博弈產品占營收比重約為90%，所產銷之博弈產品多屬客製化產品，主要係銷售予國際各大博弈整合製造商及合法博弈娛樂場等，主要為外銷市場，地區涵蓋美國、歐洲、亞洲、大洋洲等地區。近幾年遷廠至新莊現址，擴大其快速打樣中心並精進快速打樣技術，成功協助各國博弈客戶開發博弈產品，有效增加營收挹注；除既有客戶持續深耕外，更積極開發利基客戶，同時並將業務向樂透機市場延展，佈局國際博弈產業已見成效，目前陸續出貨中。此外，廣錠科技近幾年利用其核心技術將產品線延伸至非博弈產品之機構設計及生產，目前已協助客戶開發及製造大眾運輸工具周邊設備及電動機車充電站等產品，且產品品質亦受到客戶肯定，顯見廣錠科技優異之機構設計及研發能力。

廣錠公司秉持著「快樂、貼心、獨特」之經營理念致力於本業發展，重視研發人員之培育，提供優良之工作環境以保持技術優勢，並與客戶維持良好及密切關係，廣錠公司2016年度的營收為10.92億元，毛利率為24.32%，相較於2014年度及2015年度之全年毛利率仍持續提高。受惠於客戶訂單及拉貨需求增溫，客製新品因而得以進入量產，進而帶動營收規模之成長動能。廣錠公司2016年度之稅後淨利相較2015年度，成長達111.99%；每股稅後盈餘(EPS)則為4.98元，廣錠公司之經營成效及營收獲利表現穩健，2017年股東會決議通過發放現金股利3元、股票股利1元，回饋股東對公司的支持。