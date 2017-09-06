宏旭-KY股票上市案 7日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的宏旭控股股份有限公司（2243）明(7)日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股30元，並於9月7日起開始競價拍賣到9月11日結束，9月13日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.1倍(33元)為承銷價格的上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，宏旭公司此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有3,327千股，公開申購計有832千股，競拍底價每股訂為30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.1倍為承銷價格上限，並於9月15日開始公開申購。

近年中國自主汽車品牌迅速崛起，宏旭公司深耕中國市場亦兼顧全球品牌，直接打進汽車品牌廠供應鏈。宏旭目前為長城汽車之戰略合作夥伴、福特汽車之全球供應商及通用汽車之優秀供應商，能力獲多家汽車品牌原廠之肯定，銷售地區已涵蓋美國、南美洲、歐洲及亞洲等地區，近年更布局中東及俄國等地，可謂有汽車廠的地方就有宏旭的足跡；除持續深耕既有客戶外，亦積極開發嶄新市場以擴展業務，另亦投入新能源汽車市場，截至目前已成功開發多家新客戶並持續合作中。

宏旭2016年度營業收入為新台幣20.89億元，稅後淨利為新台幣1.21億元，每股盈餘為3.80元，2017年上半年度宏旭的營業收入為新台幣9.82億元，稅後淨利為新台幣0.57億元，每股盈餘為1.54元，2017年上半年度營收及獲利略較2016年上半年度減少，主要係新台幣兌人民幣呈現升值所致。宏旭受惠中國市場持續扮演全球車市成長之火車頭，各品牌車廠加速推出新車款或現有車款進行改款以吸引消費者眼光，有利宏旭業務推廣，目前宏旭接單情形良好，其經營成效及營收獲利表現穩健。