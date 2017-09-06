開學週加強稽查學幼童車 維護學幼童乘車安全

新北市學幼童車聯合稽查小組(交通部公路總局臺北區監理所、新北市警察局及教育局)於昨(5)日下午4時至土城區廣福國小實施學童課後接送車擴大聯合稽查，有鑑於今年初國5發生賞櫻團遊覽車事故造成33人死亡，車內安全門引起外界重視，本次稽查也加強查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否在有效期限等，藉以保障學幼童的乘車安全，本次計攔檢21輛學幼童接送車輛，共計5輛違規，其中2輛違規2項，違規情形為3輛使用未經本局核准備查車輛(各罰鍰6,000元)、1輛客貨車超載(罰鍰3,000元)、1輛持普通駕照駕駛幼童專用車(罰鍰1,800元)及2輛安全門蜂鳴器失效 (各罰鍰900元)。針對上述違規情形，稽查人員依照道路交通管理處罰條例相關規定處以罰鍰並要求改善。

新北市教育局辦理課後接送車輛稽查頻率為全國之冠，每周至少安排3至4次稽查，統計2017年1月1日至2017年8月31日止，依據本市學童課後接送車輛聯合稽查統計資料顯示，路邊臨檢共計109次，其中查獲13輛違規幼童專用車、29輛違規補習班車輛。補習班車輛常見違規事項為超載及未經本局核准備查，另幼童專用車常見違規樣態為違規載送7歲以上學童、無隨車人員及滅火器逾期。

為確保學幼童乘車安全，教育局籲請家長共同檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，並提醒業者加強車輛之管理，教育局亦將持續進行課後接送車之臨檢與稽查，以共同為學幼童乘車安全把關。