〈時評〉民進黨財經部會人事牌



賴清德確定接任行政院長後，財經內閣跟著異動，除了經濟部長代理部長沈榮津真除外，國發會主委、金管會主委將分別由具法律出身的陳美伶、顧立雄接任，期待學法的財經部會首長，能夠嚴守尊重財經專業的那條分際與底線。



蔡英文政府上任以來，儘管是由具有財經背景的林全組閣，卻一直被外界解讀為重政治、輕民生，這次內閣改組，賴清德延攬施俊吉出任副閣揆，就是要彌補他在財經領域之不足。



然而正副閣揆定案後，外界期待財經內閣跟著改組，可以讓人民有耳目一新的感覺，並且提升財經團隊的戰力，但新閣成員出爐，除了沈榮津是老經濟人外，國發會主委、金管會主委卻未從財經界或金融界尋才，而是由陳美伶、顧立雄接任，這些人事安排出乎一般預料。



國發會是以前的經建會和研考會組成，除了規畫財經政策外，另項業務是管考政府績效，由學法的陳美伶出任，加上她長期在公務體系打轉，雖可勝任考核業務，但財經這一塊絕對是弱項，縱使蔡總統的五加二產業方向明確，前瞻性基礎建設法源和預算都有著落，只是除了執行既有政策外，外界期待看到更多財經藍圖與願景。



顧立雄也不是金融圈出身，對金管業務更是陌生，這項人事安排，恐怕是想透過顧立雄的法律專長，重新整頓金融體系，國內金融體系或許有需要補強的地方，但業界盼望除了除弊外，也要能興利，才能讓金融產業多元發展。



如今，內閣改組大勢底定，原本引領財經部門「老藍男」陸續退場，可以理解的是，現在換上都是民進黨的綠底人馬，這也代表蔡政府的企圖心，要實質掌握這些部會的發展方向。



人事布局，本來就是執政黨的權力，但民進黨一直被質疑有太多政治盤算，就連這次財經內閣的人事安排也不例外，或許，民進黨可以藉由這次機會證明，就算主其事者是政治底，也能尊重副手的財經專業，打出一手好牌來。



（作者李平華，資深媒體人）