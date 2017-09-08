〈時評〉熊讚是台灣團結的吉祥物



世大運吉祥物熊讚，這次活動迅速爆紅，但隨著世大運落幕，熊讚也面臨失業的窘境，台北市政府有意將熊讚轉變為台北市的吉祥物，其實，大可將熊讚提升為我國的吉祥物，因為熊讚背後代表的意義，就是團結的台灣。



熊讚剛出現時，並沒有預期會熱賣、大受歡迎，因為世大運的吉祥物，歷經幾次改版，甚至是熊讚剛出生時，還惹上抄襲的風波，加上台灣有許多活動，設立各種的吉祥物早已多如牛毛，像世運、花博也都有偶像娃娃，使得熊讚的問世，並沒有受到太多人的矚目。



因此，即便在世大運展開前，熊讚賣力跳舞宣傳，受青睞程度仍然不夠高，導致熊讚娃娃不敢製造太多，深怕賣不出去，如今世大運證明，熊讚娃娃賣到缺貨，甚至要加訂都很難。



熊讚會大受歡迎，與世大運成功舉辦有關，如同世大運原本被唱衰，但後來反年改團體在開幕典禮時鬧場後，凝聚全民高度共識，決定不讓世界各國看扁台灣，要讓世大運辦得有聲有色，因此，集結眾人力量下，世大運開低走高，最後亮出大紅盤。



熊讚從此跟著走紅，因為牠是世大運的化身，也代表整個活動的吉祥物，熊讚不僅是台灣黑熊的代表，更是台灣團結力量的象徵，世大運將台灣人民的心全部連在一起，未來看到熊讚，就會想到世大運，以及團結的台灣。



且台灣各界早已厭惡藍綠惡鬥，各種陳抗事件也太多，整個社會呈現的氛圍，就是亂、亂、亂，不僅人民走上街頭，就連立法院朝野也一再對抗，台灣真的悶太久了；如今，熊讚的出現，牠可愛的模樣，可以讓人忘記政治社會的紛擾。



熊讚雖然只是布偶娃娃，不過，牠卻見證了台灣這一段發展，要如何讓熊讚的精神和意義延續，才能創造未來團結的台灣。

（作者李平華，資深媒體人）