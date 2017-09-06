法Clinatec生物醫學中心創辦人兼主席貝納畢訪臺

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部5日表示，法國「Clinatec生物醫學研究中心」創辦人兼主席貝納畢博士（Dr. Alim-Louis Benabid）率團應台灣政府邀請，於9月5日至8日訪臺。該團此行目的在深化對我國生物醫學及創新科研領域的瞭解，並開創臺法在生醫、科技及創新等跨領域產學合作的新契機。

外交部說，訪賓在台停留期間將晉見陳建仁副總統，拜會科技部、中央研究院、國家實驗研究院等機關，並接受外交部款宴。另外，該團也將參訪臺灣大學、交通大學、新竹科學工業園區、長庚醫院等重要產學研機構。而貝納畢主席亦將在臺灣大學醫學院及國立交通大學發表學術演講。

外交部說明，貝納畢主席為世界知名的神經外科醫師及物理科學家，對全球臨床醫學研究貢獻卓著並獲頒2015年生命科學突破獎；渠所創辦的「Clinatec」為創新科技研發組織暨先進醫學中心，旨在加速創新研究的臨床應用與技術轉移。訪團其他成員尚包括「Clinatec」挹注基金主任博斯可（Thierry Bosc）及法國半導體公司「Soitec」創辦人兼榮譽主席奧貝統赫維（André-Jacques Auberton-Hervé）等人。

外交部表示，法國為台灣對歐洲在科技合作領域投入最多人力與資源的國家，台法雙方交流互訪頻密且合作項目多元，包括台灣科技部與法國法蘭西學院自1999年起共同辦理的「臺法科技獎」，及法國於2016年11月宣布在台成立「法國創業生態系統」（French Tech Taiwan）平臺等，均持續推動並深化二國科學合作與科技交流。