民生物價飆30個月新高 豬肉糖麵包全漲

主計總處公布8月消費者物價指數（CPI），年增0.96%，其中行政院關注的17 項民生物資，年增2.29%，為30個月以來新高，其中，豬肉飆29個月新高，糖價、麵包都價漲。



行政院主計總處公布8月CPI年增0.96%，若扣除蔬菜水果，漲1.15%，再剔除能源後的總指數，也就是核心CPI漲0.96%。



其中，食物類漲1.34%，蔬菜因7月底雙颱來襲，隨後高溫炎熱，影響8月上半月供量，下半月雖見持穩，全月平均仍漲8.79%。



另外，水產品、乳類及肉類也分別上漲4.56%、2.82%及2.63%，但水果及蛋類各下跌13.73%及7.35%，抵銷部分漲幅。



主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，在行政院穩定物價小組關注的民生重要物資中，17項平均年增2.29%，為30個月以來新高，其中，糖漲7.23%為76個月以來最高，麵包漲4.52%為25個新高，由於廠商反映成本上漲。



據主計總處資料，豬肉8月漲4.96%，為29個月新高，梅家瑗解釋，豬肉權數較重，除去年天氣炎熱豬隻配種減，仔豬變少，飼養環保條件趨嚴，導致今年豬源短缺，加上中元節、開學營養午餐的需求，導致豬肉價上漲。



其中特別的是，由於中華郵政從8月1日調漲郵資後，梅家瑗解釋，因為受到一次性調整的影響，過往郵資的單價低，所以漲幅達4成4，是創編物價指數的71年1月以來漲幅最大一次。



若以每月消費6萬元的家庭為例，以8月CPI年增0.96%，就支出增加項目，以蔬菜支出增163元及外食費增128元較多；支出減少項目中，以水果支出減242元較多。