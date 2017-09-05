幸福吃月餅喜悅做公益 伊甸中秋月餅上市啦！

中秋節即將到來，今年伊甸庇護工場特別和無奈熊、柯基犬椪椪及長頸鹿先生合作，三位人氣插畫家與萬芳啟能中心的身障藝術家共同創作，推出包裝上印有典雅油畫與可愛插畫的《喜悅八入禮盒》、《福氣六入禮盒》、《幸福八入禮盒》及《月圓六入禮盒》，讓大家在中秋佳節時幸福團圓吃月餅，喜做公益添福氣！

《幸福八入禮盒》、《月圓六入禮盒》兩款，口味包括檸檬香柚與蔓越莓月餅兩種，數量各半。酸酸甜甜的清爽口感，讓您一口吃下月圓人團圓的幸福好滋味。另一款《喜悅八入禮盒》，內有蛋黃酥、綠豆椪、檸檬香柚月餅與蔓越莓月餅，香香甜甜的傳統口味搭配清新爽口的鮮果氣息，在熱熱鬧鬧的佳節氣氛下，一入您口，您將感受到充滿喜悅的味覺多重奏。

不只如此，伊甸更推出了《福氣六入禮盒》，裡頭不只有酸甜清爽的檸檬香柚月餅與蔓越莓月餅，還加一包嚴選黑胡椒杏仁豬肉紙，一次買到甜、鹹兩種點心，替您的味蕾增加不同感受，為您的佳節添上滿滿福氣。

即日起至９月２９日止開放訂購，於９月１５日前預購還享有九折優惠！（註：若無特別指定取貨時間，將於六個工作天後拿到禮盒）歡迎各界一同支持身心障礙朋友的工作成果與未來。有興趣的朋友，請上伊甸公益Mall網路訂購平台，或下載訂購單，如有任何問題亦可撥打以下專線：

【桃市中壢區庇護工場】

03-427-8229轉104、105、110 行銷人員．傳真︰03-2806056

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