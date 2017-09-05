川普喊經濟制裁 與北韓貿易的國家到底有哪些？

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）在北韓持續對美國放話，加上近日動作頻頻，從試射洲際彈道飛彈、發射飛彈飛越日本上空，演變成進行試爆氫彈後，美國總統川普3日在推特表示，美國將暫停與任何和北韓做生意的國家一切貿易，那麼這個孤立的國度，究竟又有哪些貿易對象呢？

根據CNNMoney報導，川普的言論將直接影響佔北韓出口貿易近90%的中國，對此，中國外交部發言人耿爽表示「無法接受」、「（對中國）不客觀也不公平」：「我們不願見中方利益以任何形式受到傷害。」

川普日前曾呼籲中國遏制朝鮮發展核武野心，然而專家認為，中國並不願意採取可能導致政權改變的大動作。

但據美國貿易代表處統計，中國同時也是美國最大的貿易夥伴，據估計，2016年兩國的出口和進口總額近6000億美元。若川普堅持對與北和貿易國家停止貿易，將對美國本身的貿易造成嚴重後果。

除了佔了將近90%貿易量的中國，CNBC報導指出，印度、巴基斯坦、俄羅斯、菲律賓與泰國都與北韓有貿易關係，而經濟學家認為美國承擔不起切斷與這些國家的貿易往來。

北韓最大的貿易出口包括中國23億美元，印度為9780萬美元，巴基斯坦為4310萬美元，布基納法索為3280萬美元，其他幾個亞洲國家則為2670萬美元。 進口主要來自中國29.5億美元，印度為1.08億美元，俄羅斯為7820萬美元，泰國為7380萬美元，菲律賓為5320萬美元。

不過，以上其中一些數字可能是過去的資料，印度已在4月份終止與北韓的大多數貿易。