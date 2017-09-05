施俊吉任政院副院長 卓榮泰接政院秘書長

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長林全請辭獲准，總統蔡英文宣布由台南市長賴清德接任閣揆。



徐國勇今(5)天下午舉行記者會表示，賴清德已開始徵詢內閣人事。目前已拍板行政院副院長將由台灣證券交易所董事長施俊吉出任，行政院秘書長為民主進步黨副秘書長卓榮泰。

台灣證券交易所董事長施俊吉證實，今天下午接獲準行政院長賴清德徵詢出任副院長的意願；施俊吉表示，「深感榮幸，敬表同意，將會貢獻所學及經歷，促使台灣經濟發展。」



施俊吉是去(2016)年7月接任台灣證券交易所董事長，當時台股才在約8700點附近，一上任就宣示要將台股日成交量提振至新台幣1,200億元。而台股自今年5月23日收盤站上萬點以來，至今穩居萬點之上，連續站在萬點之上的天數長達75個交易日，創下史上最長萬點紀錄。

另外，即將出任行政院秘書長的卓榮泰政治資歷豐富，曾任扁政府時期的行政院秘書長、總統府副秘書長。為人身段柔軟，且曾在立法院與行政院任職，嫻熟兩院事務，府院高層都看重卓榮泰的溝通協調能力，希望卓榮泰未來能讓行政、立法兩院間溝通更順暢。

卓榮泰則表示，他知道未來做好院內和國會協調是重要任務，和行政院政務委員做好分工也是必然工作；他笑說，希望不要比在黨中央忙太多，希望工作接軌很順利。