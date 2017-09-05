開Škoda “5保庇” 月付99 元即可擁有第五年延長保固

想要跟愛車長久相處又希望能夠節省荷包，Škoda Taiwan特地與福斯財務公司配合，推出「Škoda 5保庇」專案，只要搭配48期貸款時再加月付99元即可擁有第五年延長保固！

以「Simply Clever聰明的就懂」為品牌精神的Škoda汽車又有貼心之舉，除了領先業界所推出的「All 4 You」：四年不限里程保固、四年3次45000公里免費保養、四年免費道路救援之長久承諾外，針對想要與愛車多點時間相處的車主推出第五年延長保固加價購服務。

這項名為「Škoda 5保庇」的延長保固專案，乃是與台灣福斯財務公司合作，並適用於旗下全車系車款。凡Škoda車主在購車時選擇台灣福斯財務公司提供的48期分期付款購車服務﹝貸款金額視車型而定不等﹞，便能以月付99元的方式加購此一專案，只要4年期間繳費不中斷，即可自新車領牌起第49至60個月，享有與原廠相同品質的延長保固服務。

Škoda目前擁有歐洲都會小車Citigo、最有價值歐洲掀背Fabia / Fabia Combi、歐洲最美掀背Rapid / Rapid Spaceback、歐洲最佳家庭房車Octavia / Octavia Combi、超級房車Superb / Superb Combi、歐洲精品SUV Yeti以及最新推出的七人座SUV Kodiaq等七大車系，完備的產品陣容以及諸多貼心設計，又具備四年不限里程保固、四年3次4500公里免費保養、四年免費道路救援的「All 4 You」長久承諾，絕對是台灣消費者最佳選擇。